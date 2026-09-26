Δηλώσεις του δικηγόρου του υπνοθεραπευτή για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Έχει χάσει τον ύπνο του»

Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή Νάσσου Κομιανού, Γιάννης Γλύκας, μίλησε για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, διευκρινίζοντας τον ρόλο του πελάτη του. Ο κ. Γλύκας υποστήριξε πως πολλά από τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν αποτελούν μέρος της επίσημης δικογραφίας. Τόνισε επίσης ότι ο πελάτης του δεν έχει κατηγορηθεί για κάποια πράξη, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή και η πίεση

Ο Νάσσος Κομιανός κατέθεσε αυτοβούλως την περασμένη εβδομάδα, μετά την απόφαση προφυλάκισης των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Ο κ. Γλύκας διευκρίνισε ότι ο πελάτης του δεν εκλήθη για κατάθεση, αλλά προσήλθε με δική του πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο υπνοθεραπευτής «έχει χάσει τον ύπνο του» λόγω της κατάστασης, καθώς πήγε και είπε ότι αυτός ήταν ο αποδέκτης της επίμαχης φωτογραφίας. Ακόμη και σήμερα, όπως ανέφερε ο κ. Γλύκας, ο Νάσσος Κομιανός παρακολουθείται στενά από τα μέσα ενημέρωσης, με 10 κάμερες να τον ακολουθούν όταν βγαίνει για καθημερινές του ανάγκες, γεγονός που έχει επιβαρύνει την καθημερινότητά του.

Στοιχεία εκτός δικογραφίας και υπεράσπιση

Ο Γιάννης Γλύκας υπογράμμισε επανειλημμένα ότι «τίποτα από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν έχουν μπει στη δικογραφία». Ο γνωστός ποινικολόγος δήλωσε ότι οφείλει να το λέει αυτό από εκπομπή σε εκπομπή, προσπαθώντας να υπερασπιστεί έναν άνθρωπο που, όπως είπε, «κάποιοι θέλουν να τον κάνουν κατηγορούμενο».

Ο κ. Γλύκας πρόσθεσε πως, εάν χρειαστεί να καταθέσει εκ νέου ο πελάτης του, αυτό θα το αποφασίσει ο ανακριτής. Η θέση του δικηγόρου είναι ότι ο Νάσσος Κομιανός βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας χωρίς να έχει κατηγορηθεί για κάποια πράξη, και η υπεράσπισή του επικεντρώνεται σε αυτό το σημείο.

Το μήνυμα «σε πήρα στον λαιμό μου»

Αναφορικά με το μήνυμα «σε πήρα στον λαιμό μου», το οποίο φέρεται να έστειλε ο εντολέας του στην προφυλακισμένη γιατρό, ο κ. Γλύκας υποστήριξε ότι, εάν αυτό υπάρχει, «προφανώς αναφέρεται στη συνάντηση της Δευτέρας». Εκείνη την ημέρα, όπως περιέγραψε, πραγματοποιήθηκε μια τηλεφωνική επικοινωνία.

Στη συνάντηση αυτή, τον υπνοθεραπευτή επισκέφτηκαν δύο φίλοι και επαγγελματικοί συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη, μαζί με τον ίδιο τον τραγουδιστή. Τότε, τέθηκε στο τραπέζι το όνομα της Ιωάννας Γάκα, της 56χρονης γιατρού. Ο κ. Γλύκας ξεκαθάρισε πως αυτή ήταν η μοναδική εμπλοκή του πελάτη του στην υπόθεση, «καμία άλλη».

Η φωτογραφία από το ιατρείο του Κολωνακίου

Σχετικά με τη φωτογραφία που φέρεται να του έστειλε η προφυλακισμένη γιατρός, στην οποία απεικονιζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο του Κολωνακίου, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι δεν εστάλη για κάποιον άλλο λόγο. Ο σκοπός της αποστολής ήταν αποκλειστικά για να επιβεβαιωθεί η παρουσία του τραγουδιστή στον συγκεκριμένο χώρο.

Ο κ. Γλύκας εξήγησε ότι το ζευγάρι των γιατρών στέλνει πελάτες σε άλλο χώρο για υπνοθεραπεία, στον υπνοθεραπευτή. Υποστήριξε ότι «δεν φταίει ο αποδέκτης για τον τρόπο ενημέρωσης της αποστολέα» και ότι «εκείνος πέφτει για ύπνο και τον περιμένει». Η αποστολή της φωτογραφίας, σύμφωνα με τον δικηγόρο, συνδεόταν με το προγραμματισμένο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη με τον υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά, αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση.

Το επαγγελματικό υπόβαθρο του Νάσσου Κομιανού

Ο Γιάννης Γλύκας αναφέρθηκε και στο επαγγελματικό υπόβαθρο του πελάτη του, Νάσσου Κομιανού. Διευκρίνισε ότι ο υπνοθεραπευτής έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και προηγουμένως στην Οκλαχόμα. Ο κ. Κομιανός είναι πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής.

Ο δικηγόρος τόνισε επίσης ότι η υπνοθεραπεία αποτελεί ένα αντικείμενο που διδάσκεται και σε πανεπιστημιακό επίπεδο, κάνοντας μάλιστα αναφορά σε σχετικό μάθημα που προσφέρεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis