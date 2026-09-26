Τραγικό επίλογο έβαλε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Πλάκα, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής, 25ης Σεπτεμβρίου, στην οδό Λυσικράτους και οδήγησε στην κατάρρευση κτιρίου. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και ανέσυραν και τις δύο τελευταίες σορούς, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους έξι. Οι αρμόδιες αρχές εστιάζουν πλέον στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στη φονική έκρηξη.

Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν με τραγικό απολογισμό

Η αυλαία των ερευνών έπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου, 26ης Σεπτεμβρίου, γύρω στις 14:00, όταν τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό όλων των αγνοουμένων. Η διαδικασία ανάσυρσης των θυμάτων ξεκίνησε τα ξημερώματα του Σαββάτου, περίπου στις 02:00, με τον εντοπισμό μιας γυναίκας. Ακολούθησε η ανάσυρση ενός άνδρα τις πρωινές ώρες, ενώ περίπου στις 13:00 εντοπίστηκαν ακόμα δύο νεκροί.

Οι διασώστες αξιοποίησαν κάμερες και ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου για τον εντοπισμό των ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια. Μετά από εντατικές προσπάθειες, μία ώρα αργότερα, γύρω στις 14:00, εντοπίστηκαν και οι δύο τελευταίες σοροί, κλείνοντας τον δραματικό κύκλο των ερευνών. Συνολικά, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου στην Πλάκα.

Τα θύματα της τραγωγίας

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τέσσερις Αμερικανοί υπήκοοι, αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι είχαν νοικιάσει διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Πρόκειται για δύο ζευγάρια, με το ένα να βρισκόταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος. Συγκεκριμένα, η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ ήταν σε γαμήλιο ταξίδι, ενώ τα δύο άτομα με το ίδιο επώνυμο, η Φλορίντα Χότζα και ο Φλορίν Χότζα, είναι αδέρφια. Το άλλο ζευγάρι, η Έρις Τσάνι και ο Φλορίν Χότζα, φέρεται να περίμενε παιδί.

Οι τέσσερις τουρίστες επρόκειτο να αποχωρήσουν από την Αθήνα την ημέρα που σημειώθηκε η κατάρρευση του κτιρίου, με προγραμματισμένη αναχώρηση από την Ελλάδα στις 15:30 της Παρασκευής. Οι δύο τελευταίες σοροί που εντοπίστηκαν φέρεται να ανήκουν σε δύο από τους τέσσερις Αμερικανούς υπηκόους.

Τα άλλα δύο θύματα της τραγωδίας είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Πρόκειται για την Αθηνά Παπαρέσκου, Ελληνίδα, και τον Έντμοντ Χινγκς, Βρετανικής καταγωγής, αμφότεροι 77 ετών. Η πρώτη σορός που ανασύρθηκε ανήκε στην ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ η δεύτερη φέρεται να ανήκει στον ηλικιωμένο σύζυγό της.

Τα σενάρια για την έκρηξη

Βασικό αντικείμενο της προανάκρισης, την οποία διενεργεί η Πυροσβεστική, αποτελούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Μία από τις κύριες κατευθύνσεις αφορά την πιθανή ύπαρξη αυτόνομων παροχών στο κτίριο. Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, ανέφερε ότι υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για εγκαταστάσεις στο ισόγειο και τον δεύτερο όροφο, σε αντίθεση με τον πρώτο όροφο που φέρεται να μην είχε τέτοια σύνδεση.

Σχετικά με το αν επρόκειτο για μικρούς λέβητες στα μπαλκόνια, ο κ. Χαρλαύτης σημείωσε πως είναι από τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία που εξετάζονται. «Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή, επειδή επιχειρούμε στην πίσω πλευρά του ακινήτου, σε λίγες ώρες θα ξέρουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι πραγματογνώμονες αναμένεται να εξετάσουν εξονυχιστικά εάν υπήρξε κακή κατασκευή, ελαττωματική εγκατάσταση ή ελλιπής συντήρηση στους συγκεκριμένους λέβητες, παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μοιραία διαρροή.

Η εκδοχή της διαρροής και οι ζημιές

Η εκδοχή της διαρροής αερίου ενισχύεται και από τις καταθέσεις περιοίκων. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν σχετικές αναφορές πολιτών. «Οι πρώτες αναφορές που έλαβαν οι αστυνομικοί είναι ότι υπήρχε κάποια οσμή κάποιου αερίου, χωρίς βέβαια αυτό να έχει προσδιοριστεί», τόνισε η ίδια.

Παράλληλα, το ισχυρό ωστικό κύμα έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στη γύρω περιοχή. Κλιμάκια της Πολεοδομίας και του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών πραγματοποίησαν την πρώτη αυτοψία, κρίνοντας πως τα παρακείμενα κτήρια δεν είναι προς το παρόν κατοικήσιμα και χρήζουν επισκευών. Ο κ. Χαρλαύτης υπογράμμισε ότι θα ακολουθήσει συμπληρωματικός έλεγχος την ερχόμενη εβδομάδα, μόλις ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις.

Η επιχείρηση διάσωσης και οι πρώτες βοήθειες

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 30 πυροσβέστες και τρία σκυλιά της ΕΜΑΚ, ενώ χρησιμοποιήθηκαν γεώφωνα και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και να εξακριβώσει τα αίτια της τραγωδίας.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μεγάλο μέρος του κτιρίου είχε καταρρεύσει και η απομάκρυνση των υλικών έπρεπε να γίνεται με τρόπο που να μην προκαλεί περαιτέρω αστάθεια. Μετά την απομάκρυνση και τον έλεγχο των συντριμμιών από τους δύο ορόφους, είχε απομείνει ένας χώρος περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων, όπου τα μπάζα έφταναν σε ύψος περίπου 2 έως 2,5 μέτρων, στο οποίο είχε επικεντρωθεί μεγάλο μέρος της επιχείρησης.

Εκτός από τους έξι νεκρούς, η έκρηξη προκάλεσε και τραυματισμούς. Πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν την Παρασκευή δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο, οι οποίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Επίσης, ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos