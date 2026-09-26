Ο καπετάν Δημήτρης από την Ερέτρια διεκδικεί θέση στα ρεκόρ Γκίνες

Σε μια προσπάθεια να αναγνωριστεί ως ο γηραιότερος εν ενεργεία επαγγελματίας ψαράς στον κόσμο, ο 92χρονος Δημήτρης Πολυζωίδης από την Ερέτρια έχει καταθέσει αίτηση για μια θέση στα Ρεκόρ Γκίνες. Ο καπετάν Δημήτρης, όπως είναι γνωστός, συνεχίζει αδιάκοπα το επάγγελμα του ψαρά, στο οποίο έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του. Η αίτηση έχει ήδη υποβληθεί στον αρμόδιο οργανισμό, με την τελική απόφαση να αναμένεται.

Η υποψηφιότητα για τα Ρεκόρ Γκίνες

Ο Δημήτρης Πολυζωίδης, σε ηλικία 92 ετών, επιδιώκει να κατακτήσει τον τίτλο του γηραιότερου εν ενεργεία επαγγελματία ψαρά παγκοσμίως. Την αίτηση προς τον οργανισμό Guinness World Records υπέβαλε ο γιος του, Πολυζώης Πολυζωίδης, με την υποστήριξη της ΑΜΚΕ «Ισονομία». Ο φάκελος της υποψηφιότητας είναι πλήρης και περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία που τεκμηριώνουν την επίδοση του καπετάν Δημήτρη.

Συγκεκριμένα, στον φάκελο έχουν συμπεριληφθεί βίντεο, φωτογραφίες, καθώς και οι υπογεγραμμένες δηλώσεις των μαρτύρων που παρακολούθησαν την αλιευτική του δραστηριότητα. Ο στόχος είναι να εξεταστούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια από τον οργανισμό και, εφόσον επιβεβαιωθούν, να αναγνωριστεί επίσημα το ρεκόρ. Μέχρι στιγμής, η αναγνώριση δεν έχει ολοκληρωθεί, με την οικογένεια του 92χρονου να περιμένει την τελική αξιολόγηση.

Η καταγεγραμμένη αλιευτική εξόρμηση

Για την υποψηφιότητα του καπετάν Δημήτρη, πραγματοποιήθηκε μια ειδική αλιευτική εξόρμηση, η οποία καταγράφηκε λεπτομερώς. Αυτό το εγχείρημα έλαβε χώρα στις 13 Αυγούστου 2026. Ο 92χρονος ψαράς απέπλευσε από το λιμάνι της Ερέτριας στις 3:30 τα ξημερώματα, χρησιμοποιώντας το επαγγελματικό ξύλινο αλιευτικό σκάφος του, το καΐκι «Γρηγόριος».

Ο καπετάν Δημήτρης παρέμεινε στη θάλασσα για περίπου 6,5 ώρες, χειριζόμενος ο ίδιος το σκάφος. Κατά τη διάρκεια αυτής της εξόρμησης, πόντισε χειροκίνητα τα δίχτυα και το παραγάδι του. Μετά την ανατολή του ηλίου, ανέσυρε τα αλιευτικά του εργαλεία και επέστρεψε στο λιμάνι στις 10 το πρωί, έχοντας μαζί του την ψαριά του. Η εργασία του δεν σταμάτησε με την επιστροφή, καθώς συνέχισε με τη διαχείριση των αλιευτικών εργαλείων, ξεψαρίζοντας τα δίχτυα και νετάροντας το παραγάδι.

Οι επίσημοι μάρτυρες της διαδικασίας

Τη συγκεκριμένη αλιευτική διαδικασία παρακολούθησαν και κατέγραψαν τρεις επίσημοι μάρτυρες, οι οποίοι επέβαιναν στο σκάφος καθ' όλη τη διάρκεια της εξόρμησης. Οι μάρτυρες αυτοί ήταν η νομικός Αγγελική Σολομωνίδου, ο καρδιολόγος Γεώργιος Καρυστινός και ο στρατιωτικός νομικός François Delannoy. Η παρουσία τους ήταν καθοριστική για την τεκμηρίωση της υποψηφιότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση προς τα Ρεκόρ Γκίνες, οι τρεις μάρτυρες υπέγραψαν τις σχετικές δηλώσεις, επιβεβαιώνοντας έτσι την ορθότητα και την ακρίβεια της καταγεγραμμένης διαδικασίας. Αυτές οι υπογεγραμμένες δηλώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος του φακέλου που υποβλήθηκε για την αξιολόγηση.

Μια ζωή αφιερωμένη στη θάλασσα και τον Ευβοϊκό

Ο καπετάν Δημήτρης αποτελεί μια γνώριμη και αγαπητή παρουσία στο λιμάνι της Ερέτριας. Η σχέση του με τη θάλασσα και την αλιεία είναι μακροχρόνια και βαθιά. Το STAR Κεντρικής Ελλάδας έχει καταγράψει την καθημερινότητά του σε δύο διαφορετικές χρονιές, παρουσιάζοντας τη συνεχή του δραστηριότητα και την αφοσίωσή του στο επάγγελμα.

Στα πλάνα που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο 92χρονος εμφανίζεται να επιστρέφει από τη θάλασσα και να συνεχίζει τις καθημερινές του εργασίες στο λιμάνι, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή του παρουσία και δράση. Η υποψηφιότητα για τα Ρεκόρ Γκίνες έρχεται ως φυσική συνέχεια μιας ολόκληρης επαγγελματικής ζωής που παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με το καΐκι του και τα νερά του Ευβοϊκού. Αυτή την περίοδο, ο 92χρονος βρίσκεται σε ανάρρωση από προγ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta