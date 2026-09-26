Στέφανος Ντούσκος: Χρυσός νικητής στα Shanghai sprints στο μονό σκιφ ανδρών

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος αναδείχθηκε νικητής στον τελικό των Shanghai sprints, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ ανδρών. Ο Ντούσκος επικράτησε του Βρετανού αθλητή Κάλουμ Ντίξον, σε μια αναμέτρηση που του χάρισε την κορυφή της διοργάνωσης στην Κίνα.

Η παρουσία του Έλληνα πρωταθλητή στα Shanghai sprints χαρακτηρίστηκε καταπληκτική, με τον ίδιο να ολοκληρώνει τη διοργάνωση με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Αυτή η επιτυχία προσθέτει μία ακόμη σημαντική διάκριση στην ήδη πλούσια συλλογή του.

Η μεγάλη νίκη στη Σαγκάη

Ο φοβερός Στέφανος Ντούσκος κατάφερε να φτάσει στην κορυφή των Shanghai sprints, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του στο μονό σκιφ ανδρών. Στον μεγάλο τελικό, ο Έλληνας αθλητής αντιμετώπισε τον Βρετανό Κάλουμ Ντίξον, τον οποίο και νίκησε, εξασφαλίζοντας το χρυσό μετάλλιο.

Η διάκριση αυτή αποτελεί μια ακόμη προσθήκη στην σπουδαία συλλογή του 28χρονου Γιαννιώτη, ο οποίος με την παρουσία του προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών. Η νίκη αυτή υπογραμμίζει την εξαιρετική του πορεία και την κυριαρχία του στον αγώνα.

Η φύση της διοργάνωσης

Ο Στέφανος Ντούσκος βρέθηκε στη Σαγκάη της Κίνας προκειμένου να συμμετάσχει σε μια ειδική διοργάνωση επίδειξης. Αυτή η διοργάνωση συγκέντρωσε οκτώ «ελίτ» αθλητές από τον χώρο της κωπηλασίας, προσφέροντας ένα θέαμα υψηλού επιπέδου.

Τα sprints πραγματοποιήθηκαν σε μια απόσταση 500 μέτρων, σε ένα κεντρικό κανάλι του ποταμού Χουάνγκπου, το οποίο βρίσκεται εντός της πόλης της Σαγκάης. Η επιλογή αυτής της τοποθεσίας προσέφερε ένα εντυπωσιακό σκηνικό για τους αγώνες.

Η πορεία προς τον τελικό

Η διαδρομή του Ντούσκου προς τον τελικό των Shanghai sprints δεν ήταν εύκολη, καθώς αντιμετώπισε ισχυρούς αντιπάλους. Αρχικά, στα πρημιτελικά, ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Όλιβερ Ζάιντλερ, έναν αθλητή που αποτελεί τον βασικό του αντίπαλο σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.

Ο Ντούσκος κατάφερε να αποκλείσει τον Ζάιντλερ, συνεχίζοντας την πορεία του. Στη συνέχεια, στα ημιτελικά, βρήκε στο δρόμο του τον Ιρλανδό Κόναν Παζάια, τον οποίο επίσης νίκησε, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η φετινή επικράτηση έναντι της περσινής εμπειρίας

Η φετινή συμμετοχή του Στέφανου Ντούσκου στον τελικό των Shanghai sprints είχε διαφορετική κατάληξη σε σχέση με την περσινή του παρουσία. Πέρυσι, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε ηττηθεί στον τελικό, κατακτώνοντας το ασημένιο μετάλλιο, καθώς είχε τερματίσει πίσω από τον Λευκορώσο αθλητή Ζάλατι.

Φέτος, όμως, ο 28χρονος Γιαννιώτης αθλητής έδειξε την αποφασιστικότητά του και την ανωτερότητά του. Στον μεγάλο τελικό, επικράτησε του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον, προσθέτοντας το χρυσό μετάλλιο στην ήδη σπουδαία συλλογή του και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta