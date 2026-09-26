Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων για την έκρηξη στην Πλάκα: «Πιο ισχυρή από τη βόμβα στους Αμπελόκηπους»

Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή της Πλάκας, οδηγώντας στην κατάρρευση ενός τριώροφου κτιρίου και προκαλώντας τον θάνατο έξι ανθρώπων. Ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, επισήμανε τη σφοδρότητα του φαινομένου, συγκρίνοντάς το με προηγούμενα περιστατικά. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη έκρηξη ήταν πιο ισχυρή από τη βόμβα που είχε σημειωθεί στους Αμπελόκηπους.

Η εκτίμηση του αντιδημάρχου για τη σφοδρότητα της έκρηξης

Ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, αναφέρθηκε εκτενώς στην έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση ενός τριώροφου κτιρίου στην Πλάκα, με τραγικό απολογισμό έξι νεκρούς. Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Mega, ο κ. Χαρλαύτης τόνισε την ασυνήθιστη ισχύ της έκρηξης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η έκρηξη αυτή ήταν πιο ισχυρή από τη βόμβα στους Αμπελόκηπους».

Η δήλωση αυτή του αντιδημάρχου υπογραμμίζει το μέγεθος της καταστροφής και την ένταση του περιστατικού που έλαβε χώρα στην ιστορική καρδιά της Αθήνας. Η σύγκριση με ένα τόσο σοβαρό και μνημονευόμενο προηγούμενο γεγονός, όπως η βόμβα στους Αμπελόκηπους, δίνει μια σαφή εικόνα της σφοδρότητας που βίωσαν οι κάτοικοι και οι αυτόπτες μάρτυρες στην Πλάκα.

Ερωτήματα σχετικά με τα πιθανά αίτια του φαινομένου

Σχετικά με τα πιθανά αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική έκρηξη, ο κ. Χαρλαύτης εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το ενδεχόμενο μιας απλής διαρροής. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ανέφερε ότι «μια απλή διαρροή δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να προκαλέσει τέτοιο φαινόμενο». Η τοποθέτησή του αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για άλλους παράγοντες που συνέβαλαν στην πρωτοφανή αυτή καταστροφή.

Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος διευκρίνισε ότι η δική του άποψη και οι αρχικές του εκτιμήσεις δεν αποτελούν οριστικά συμπεράσματα. Τόνισε πως δεν είναι ειδικός στο συγκεκριμένο αντικείμενο των εκρήξεων και των αιτιών τους, και πως τα τελικά και έγκυρα συμπεράσματα για τα αίτια της έκρηξης θα προκύψουν αποκλειστικά από τους αρμόδιους φορείς και τους ειδικούς επιστήμονες που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού.

Αναμονή για το επίσημο πόρισμα του Δήμου Αθηναίων

Η διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης στην Πλάκα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές. Ο κ. Χαρλαύτης πληροφόρησε ότι το επίσημο πόρισμα του Δήμου Αθηναίων, το οποίο θα αφορά τα αίτια της έκρηξης, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό το πόρισμα αναμένεται να προσφέρει επίσημα στοιχεία και τεκμηριωμένα συμπεράσματα σχετικά με το τι οδήγησε στην τραγωδία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Η έκδοση του επίσημου πορίσματος είναι κρίσιμη για την πλήρη κατανόηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Τα ευρήματα θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα τόσο για την απόδοση ευθυνών, εφόσον προκύψουν, όσο και για την αντιμετώπιση των συνεπειών και την αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής της Πλάκας.

Αρχική εικόνα για την ασφάλεια των παρακείμενων κτιρίων

Όσον αφορά την κατάσταση των παρακείμενων κτιρίων και το ενδεχόμενο να διατρέχουν κίνδυνο μετά την ισχυρή έκρηξη, ο αντιδήμαρχος Πάρης Χαρλαύτης παρείχε μια αρχική εικόνα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που έχουν γίνει, «μια πρώτη εικόνα δεν δείχνει επικινδυνότητα, αν εξαιρέσουμε μια ακτίνα στα όμορα σπίτια τα οποία έχουν εκκενωθεί, είμαστε εντάξει».

Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι, πέραν των άμεσα γειτονικών κτιρίων που έχουν ήδη εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας και προληπτικά, τα υπόλοιπα κτίσματα στην ευρύτερη περιοχή της Πλάκας δεν φαίνεται να διατρέχουν άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης ή σοβαρών δομικών ζημιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ενδελεχείς ελέγχους για την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων και των υποδομών στην περιοχή που επλήγη από την έκρηξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki