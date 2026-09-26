Τραγικός επίλογος στην Πλάκα: Νεκροί οι έξι αγνοούμενοι, αδέρφια και οι σύντροφοί τους οι τουρίστες

Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε στην Πλάκα, έπειτα από την έκρηξη και την κατάρρευση κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, καθώς οι έξι αγνοούμενοι εντοπίστηκαν νεκροί στα συντρίμμια. Η ανάσυρση των σορών τους ολοκληρώνει τις έρευνες στο ισοπεδωμένο κτίριο. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και τέσσερις τουρίστες, οι οποίοι διέμεναν σε κατάλυμμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ο εντοπισμός των θυμάτων

Οι έξι αγνοούμενοι, που αναζητούνταν μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου στην Πλάκα, βρέθηκαν νεκροί στα συντρίμμια επί της οδού Λυσικράτους. Η ανάσυρση των σορών τους σηματοδοτεί τον τραγικό επίλογο των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέραν του ηλικιωμένου ζευγαριού που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, στο πρώτο πάτωμα διέμεναν σε κατάλυμμα βραχυχρόνιας μίσθωσης τέσσερις τουρίστες. Πρόκειται για δύο αδέρφια και τους σύντροφούς τους.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Πλάκα ακολούθησε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατάρρευσης κτιρίου, ανάλογο με αυτό που ακολουθείται μετά από σεισμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμες αξιοποίησαν ειδικό εξοπλισμό, όπως γεώφωνο και κάμερες, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ενισχύοντας τις προσπάθειες των διασωστών. Συνολικά, στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με τη συνδρομή τριών σκύλων έρευνας και διάσωσης. Ο Δήμος Αθηναίων παρείχε μηχανήματα για την υποστήριξη του έργου και την απομάκρυνση των υλικών από τα συντρίμμια.

Διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης

Παράλληλα με τις προσπάθειες διάσωσης, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται στο σημείο και έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για την καταγραφή του χώρου και τη συλλογή στοιχείων.

Εξετάζονται όλα τα δεδομένα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό στην οδό Λυσικράτους. Η έρευνα αποσκοπεί στην πλήρη κατανόηση των παραγόντων που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτιρίου.

Δήλωση εκπροσώπου της Πυροσβεστικής

Σχετικά με το συμβάν, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, ανέφερε ότι δεν είχε γίνει καμία καταγγελία για οσμή αερίου που να προηγήθηκε της έκρηξης. Η δήλωση αυτή αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την πορεία της έρευνας.

Η απουσία προηγούμενης αναφοράς για διαρροή αερίου είναι ένα από τα σημεία που εξετάζονται από τις αρχές, καθώς προσπαθούν να συνθέσουν την εικόνα των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία.

Ολοκλήρωση των ερευνών

Με την ανάσυρση και των έξι σορών, καθώς και άλλων υπολειμμάτων, οι έρευνες στο ισοπεδωμένο κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα φαίνεται να ολοκληρώνονται. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και των συνεργείων διάσωσης φτάνει στο τέλος του μετά τον εντοπισμό όλων των αγνοουμένων.

Οι αρχές συνεχίζουν το έργο της διερεύνησης των αιτιών, ενώ η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση για λόγους ασφαλείας και για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Με πληροφορίες από: Reader