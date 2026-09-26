Ο Τζορτζ Ράσελ κέρδισε το γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν μετά από μάχη

Ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes αναδείχθηκε νικητής στο γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν, τον 15ο αγώνα της φετινής σεζόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1. Η νίκη του ήρθε μετά από μια τρομερή μάχη με τον Μαξ Φερστάπεν στους τελευταίους γύρους, με τον Βρετανό πιλότο να περνά τη γραμμή του τερματισμού μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου μπροστά από τον αντίπαλό του. Με αυτή την επικράτηση, ο Ράσελ παρέμεινε ζωντανός στη μάχη του τίτλου, ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για όγδοη φορά στην καριέρα του. Ο Κίμι Αντονέλι, από την πλευρά του, ελαχιστοποίησε τις απώλειες, τερματίζοντας στην πέμπτη θέση.

Η κυριαρχία του Ράσελ και η εκκίνηση

Ο Τζορτζ Ράσελ φαινόταν να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου στο γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν. Στην εκκίνηση του αγώνα, υπερασπίστηκε χωρίς δυσκολία την pole position που είχε κατακτήσει. Πίσω του, ο Όσκαρ Πιάστρι βρήκε καλύτερη πρόσφυση και ανέβηκε στη δεύτερη θέση στην πρώτη στροφή, προσπερνώντας τον Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes δεν άργησε να ανοίξει διαφορά από τους διώκτες του, εκμεταλλευόμενος και το γεγονός ότι είχε ξεκινήσει τον αγώνα με τη μέση γόμα ελαστικών, σε αντίθεση με αρκετούς από τους άμεσους αντιπάλους του. Η Mercedes έδειξε να έχει σαφές πλεονέκτημα ρυθμού στην πίστα του Μπακού, επιτρέποντας στον Ράσελ να απομακρυνθεί από τον Πιάστρι.

Η εντυπωσιακή ανάκαμψη του Φερστάπεν

Την ώρα που ο Ράσελ έχτιζε τη διαφορά του στην κορυφή, πίσω του η Red Bull έδινε τη δική της μάχη για τις καλύτερες θέσεις. Ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είχε ξεκινήσει τον αγώνα από την όγδοη μόλις θέση, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πρόοδο στους πρώτους γύρους. Πέρασε διαδοχικά τους Γκασλί, Χάμιλτον, Νόρις, Λεκλέρ και Χατζάρ, φτάνοντας γρήγορα πίσω από τον Πιάστρι.

Ο Ολλανδός προσπάθησε να επιτεθεί στη McLaren στις μεγάλες ευθείες της πίστας του Μπακού, ωστόσο δεν μπόρεσε να πλησιάσει αρκετά ώστε να επιχειρήσει μια αποφασιστική κίνηση στην πρώτη στροφή. Λίγο αργότερα, η φθορά και το graining στα μεσαία ελαστικά του περιόρισαν προσωρινά τη φόρα του. Παράλληλα, ο Χατζάρ, ο οποίος βρισκόταν πίσω του με πιο φρέσκα soft ελαστικά, έδειχνε ότι είχε διαθέσιμο ρυθμό και ζητούσε μέσω ασυρμάτου την ευκαιρία να κινηθεί πιο επιθετικά.

Η μάχη για τη νίκη και το βάθρο

Ο Ράσελ είχε ήδη χτίσει μια διαφορά σχεδόν δέκα δευτερολέπτων από τον Πιάστρι, όταν σημειώθηκε το ατύχημα του Άλεξ Άλμπ. Παρά την αρχική του υπεροχή, η νίκη δεν ήρθε τόσο εύκολα όσο φαινόταν μέχρι τα δύο τρίτα του αγώνα. Ο Μαξ Φερστάπεν τον πίεσε ασφυκτικά στους τελευταίους γύρους, διεκδικώντας με πάθος την πρωτιά.

Ο Βρετανός της Mercedes, ωστόσο, κράτησε την ψυχραιμία του και πέρασε τη γραμμή του τερματισμού μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου μπροστά από τον μεγάλο του αντίπαλο, εξασφαλίζοντας τη νίκη. Ο Φερστάπεν επιβραβεύτηκε με τη δεύτερη θέση, ενώ η Red Bull ολοκλήρωσε έναν πολύ καλό αγώνα στο Μπακού, κατακτώντας τη δεύτερη και την τρίτη θέση, με τον Ισάκ Χατζάρ να παίρνει την τρίτη θέση του βάθρου.

Η πορεία του Κίμι Αντονέλι

Ο Κίμι Αντονέλι είχε να διαχειριστεί ένα εντελώς διαφορετικό απόγευμα σε σχέση με τους πρωτοπόρους. Μετά το ατύχημα που είχε στις κατατακτήριες δοκιμές, το οποίο τον άφησε στη 16η θέση της εκκίνησης, έχασε αρχικά μία θέση στην εκκίνηση του αγώνα. Ωστόσο, στη συνέχεια άρχισε να ανεβαίνει σταθερά μέσα από το midfield.

Μέχρι περίπου το ένα τρίτο του αγώνα, ο Αντονέλι είχε ήδη καταφέρει να μπει στη βαθμολογούμενη δεκάδα, περιορίζοντας όσο μπορούσε τις απώλειες. Τελικά, τερμάτισε στην πέμπτη θέση, πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, σε μια πίστα όπου η προσπέραση είναι εφικτή, αλλά ποτέ απλή, επιδεικνύοντας άριστο damage control μετά την αρχική του ατυχία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta