Τραγωδία στην Πλάκα: Έξι νεκροί από την έκρηξη κτιρίου

Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Πλάκα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όπου ένα κτίριο κατέρρευσε μετά από έκρηξη, με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων. Οι αρχές επιβεβαίωσαν τον εντοπισμό όλων των αγνοουμένων, ολοκληρώνοντας έτσι τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Η υπόθεση έχει λάβει τραγικές διαστάσεις, συγκλονίζοντας την κοινή γνώμη.

Τα θύματα της έκρηξης και η ταυτότητά τους

Στο κτίριο που επλήγη από την έκρηξη και κατέρρευσε, βρίσκονταν συνολικά έξι άτομα. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο κατοικούσε μόνιμα στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Παράλληλα, στον πρώτο όροφο είχαν νοικιάσει ένα κατάλυμα τύπου Airbnb τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες, οι οποίοι επίσης έχασαν τη ζωή τους.

Ο εντοπισμός των σορών τους επιβεβαίωσε τον τραγικό απολογισμό, ολοκληρώνοντας την αναζήτηση των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης.

Η χρονολογική σειρά του εντοπισμού

Οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των θυμάτων ήταν εντατικές και διήρκεσαν αρκετές ώρες. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026, στις δύο τα ξημερώματα, εντοπίστηκε αρχικά η σορός μιας γυναίκας. Λίγες ώρες αργότερα, οι διασώστες ανέσυραν και τη σορό ενός άνδρα. Αυτές οι δύο σοροί ανήκαν στο ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Η ολοκλήρωση του εντοπισμού ήρθε λίγο μετά τη μία και μισή το μεσημέρι του ίδιου Σαββάτου, όταν οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν και τις δύο τελευταίες σορούς. Με τον εντοπισμό τους, ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε στους έξι, κλείνοντας με τον πιο οδυνηρό τρόπο την υπόθεση της κατάρρευσης.

Επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομή αρχών

Στο σημείο της τραγωδίας κινητοποιήθηκαν άμεσα σημαντικές δυνάμεις. Τριάντα πυροσβέστες με έξι οχήματα, συμπεριλαμβανομένων δύο ειδικών διασωστικών οχημάτων της 1ης ΕΜΑΚ, επιχειρούν αδιάκοπα. Στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνέβαλαν και τρεις ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο διερευνά τις συνθήκες και τα αίτια της έκρηξης. Ο Δήμος Αθηναίων παρέχει επίσης ουσιαστική συνδρομή, διαθέτοντας μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των μεγάλων ποσοτήτων υλικών από την κατάρρευση. Τέλος, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) βρίσκονται στο σημείο, συντονίζοντας τις ενέργειές τους και παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Με πληροφορίες από: newsit.gr