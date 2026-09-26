Σε τέσσερις ανέρχεται πλέον ο αριθμός των σορών που εντοπίστηκαν στα συντρίμμια του κτιρίου στην Πλάκα, το οποίο ισοπεδώθηκε από ισχυρή έκρηξη και μερική κατάρρευση τμήματός του στην οδό Λυσικράτους. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, με τις έρευνες των σωστικών συνεργείων να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για τον εντοπισμό δύο ακόμη αγνοουμένων. Οι δύο τελευταίες σοροί ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης.

Εντοπίστηκαν δύο επιπλέον σοροί

Κατά τη διάρκεια των εντατικών ερευνών των σωστικών συνεργείων, εντοπίστηκαν δύο νέες σοροί στα χαλάσματα του κτιρίου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, φέρεται να ανήκουν σε δύο από τους τέσσερις Αμερικανούς υπηκόους που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Ωστόσο, η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, καθώς η διαδικασία ταυτοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Η μία από τις δύο αυτές σορούς έχει ήδη ανασυρθεί και παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι προηγούμενες ανασύρσεις και οι αγνοούμενοι

Λίγη ώρα πριν τον εντοπισμό των δύο νέων σορών, είχε ανασυρθεί από τα χαλάσματα η σορός ενός άνδρα. Νωρίτερα, τα ξημερώματα του Σαββάτου, είχε ανασυρθεί η σορός μιας γυναίκας. Πρόκειται για μία Αμερικανίδα τουρίστρια, η οποία διέμενε μαζί με ακόμη δύο άνδρες και μία γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Γύρω στις 11 το πρωί του Σαββάτου, ανασύρθηκε και ένας ηλικιωμένος άνδρας που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα. Με τον εντοπισμό των τεσσάρων αυτών σορών, ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους τέσσερις, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, καθώς αγνοούνται ακόμη δύο άνθρωποι.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε πλήρη εξέλιξη

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και αδιάκοπα. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας-διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, αλλά και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.

Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει ενεργά το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, διαθέτοντας μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών και την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, ανέφερε ότι ο Δήμος έχει διαθέσει μισθωμένα μηχανήματα έργου και ότι μέχρι στιγμής έχει καθαιρεθεί περίπου το μισό κτίριο. Πρόσθεσε πως οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται πλέον στους πίσω χώρους, που είναι τα υπνοδωμάτια. Σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, ο κ. Χαρλαύτης σημείωσε ότι η βροχή, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση, καθώς περιορίζει τη σκόνη στο σημείο.

Η στιγμή της έκρηξης και οι εκτεταμένες ζημιές

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής 25ης Σεπτεμβρίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο της οδού Λυσικράτους, όπου και σημειώθηκε. Το ωστικό κύμα επηρέασε σοβαρά και παρακείμενα κτίρια, καθώς και σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι σε κάθετο δρόμο της Λυσικράτους έχει καταρρεύσει πρόσοψη κτιρίου με γραφεία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν χθες από παρακείμενο κτίριο δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Επίσης, ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα. Λόγω της κατάστασης, πολλοί από τους μόνιμους κατοίκους έχουν απομακρυνθεί με δική τους βούληση από τα σπίτια τους.

Διερεύνηση αιτιών και έλεγχοι στατικότητας

Στο σημείο της καταστροφής παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο διερευνά τις αιτίες της ισχυρής έκρηξης. Παράλληλα, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται επί τόπου. Εμπειρογνώμονες της Πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας στα πληγέντα κτίρια, προκειμένου να εκτιμηθεί η ασφάλειά τους μετά το συμβάν και οι εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν στις υποδομές της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki