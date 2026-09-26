Σύλληψη 49χρονου στην Αττική Οδό: Οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς άδεια

Ένας 49χρονος άνδρας συνελήφθη το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου στην Αττική Οδό, μετά από εντοπισμό του από αστυνομικούς να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Αχαρνών, όπου οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο οδηγός δεν διέθετε έγκυρη άδεια ικανότητας οδήγησης. Η άδεια του είχε αφαιρεθεί από το 2023, συγκεκριμένα για το ίδιο αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η σύλληψη και ο έλεγχος στην Αττική Οδό

Η σύλληψη του 49χρονου άνδρα έλαβε χώρα το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενεργούσαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού. Ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του επί της Αττικής Οδού, στην περιοχή των Αχαρνών.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων και της κατάστασης του οδηγού, οι αστυνομικοί προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων. Οι πρώτες ενδείξεις οδήγησαν σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, αποκαλύπτοντας μια σειρά από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλες παραβάσεις

Μία από τις βασικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν ήταν η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο 49χρονος έδειξε ποσοστό 0,67 mg/l, τιμή που υπερβαίνει σημαντικά το νόμιμο όριο για την οδήγηση. Η συγκεκριμένη παράβαση αποτελεί σοβαρό αδίκημα, καθώς θέτει σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Πέραν της μέθης, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν και άλλη παράβαση κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Ο 49χρονος δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ένα μέτρο προστασίας που είναι υποχρεωτικό και κρίσιμο για την ασφάλεια των επιβαινόντων σε ένα όχημα. Η παράλειψη χρήσης ζώνης ασφαλείας προστίθεται στον κατάλογο των παραβάσεων που καταγράφηκαν.

Προηγούμενη αφαίρεση άδειας για 2.005 ημέρες

Το ιστορικό του 49χρονου οδηγού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η άδεια ικανότητας οδήγησης του είχε ήδη αφαιρεθεί. Συγκεκριμένα, η αφαίρεση είχε γίνει στις 11 Δεκεμβρίου του 2023, δηλαδή λιγότερο από ένα χρόνο πριν από τη νέα σύλληψη.

Η προηγούμενη αφαίρεση της άδειας είχε επιβληθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, συνολικά 2.005 ημερών. Την απόφαση για την αφαίρεση είχε λάβει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, και ο λόγος ήταν η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθ’ υποτροπή. Αυτό σημαίνει ότι ο 49χρονος είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για το ίδιο αδίκημα, γεγονός που καθιστά τη νέα παράβαση ακόμα πιο σοβαρή.

Η πορεία της υπόθεσης

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της σύλληψης και την καταγραφή όλων των παραβάσεων, ο 49χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα. Εκεί θα αποφασιστεί η περαιτέρω νομική αντιμετώπιση της υπόθεσης, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παραβάσεων και το ιστορικό του οδηγού.

Οι αρχές τονίζουν τη σημασία της τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και της υπεύθυνης οδήγησης, ειδικά σε περιπτώσεις όπου η επανειλημμένη παραβίαση των νόμων θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader