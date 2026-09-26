Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στις προπονήσεις με το βλέμμα στους τραυματίες

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στις προπονήσεις μετά από εξαήμερο ρεπό, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στην κατάσταση των τραυματιών ποδοσφαιριστών. Το διάστημα της διακοπής λόγω των εθνικών ομάδων αποτελούσε ορόσημο για την επάνοδο αρκετών εξ αυτών σε κανονικούς ρυθμούς. Η ομάδα αναμένει εξελίξεις στο μέτωπο των τραυματισμών, καθώς αρκετοί παίκτες βρίσκονται σε φάση αποθεραπείας και η πορεία τους παρακολουθείται στενά.

Οι πρώτες επιστροφές: Χατζηδιάκος και Λουσέ

Πρώτοι χρονικά αναμένεται να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης ο Παντελής Χατζηδιάκος και ο Τομ Λουσέ. Και οι δύο ποδοσφαιριστές αντιμετώπισαν μυϊκούς τραυματισμούς. Ο Έλληνας στόπερ υπέστη θλάση στη γάμπα κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στα τέλη Αυγούστου. Αυτός ο τραυματισμός τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης από όλα τα παιχνίδια που έδωσε η ομάδα του τον Σεπτέμβριο.

Ο τραυματισμός του Γάλλου μέσου, Τομ Λουσέ, προηγήθηκε χρονικά κατά μερικές ημέρες. Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε ο Λουσέ ήταν στον αγώνα με τη Μπραν στη Νορβηγία. Έκτοτε, ο ΠΑΟΚ έδωσε συνολικά έξι παιχνίδια χωρίς την παρουσία του. Και οι δύο ποδοσφαιριστές ακολουθούσαν ατομικό πρόγραμμα πριν από τη διακοπή των προπονήσεων. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα ενταχθούν σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης τις επόμενες ημέρες. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με την Καλαμάτα στην Τούμπα, ο οποίος ακολουθεί στο πρόγραμμα του Δικεφάλου.

Η περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη

Μία ακόμη επιστροφή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής είναι αυτή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Έλληνας ακραίος στάθηκε άτυχος στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, όπου τραυματίστηκε ενώ περπατούσε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιαννούλης ακολούθησε εντατικές θεραπείες μέχρι και την τελευταία υποχρέωση της ομάδας του στο πρωτάθλημα.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για την επάνοδό του στις προπονήσεις πριν από την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Η επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τον ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για τις 12 Οκτωβρίου, γεγονός που δίνει ένα σαφές χρονικό πλαίσιο για την επιστροφή του παίκτη.

Το περίπλοκο ζήτημα του Κίριλ Ντεσπόντοφ

Η περίοδος της διακοπής αναμενόταν να είναι κομβική και για την πορεία αποθεραπείας του Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ωστόσο, η κατάσταση για τον Βούλγαρο εξτρέμ συνεχίζει να είναι περίπλοκη. Ο Ντεσπόντοφ ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα εδώ και αρκετό καιρό, αλλά οι ενοχλήσεις που αισθάνεται παραμένουν.

Αυτή η κατάσταση παρατείνει ακόμη περισσότερο τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την πλήρη αποθεραπεία του και την επιστροφή του σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και αγώνων. Η πορεία του παρακολουθείται με προσοχή, καθώς η παρουσία του κρίνεται σημαντική για την ομάδα.

Χειρουργεία για Παβλένκα και Άλι

Μια άλλη σημαντική εκκρεμότητα αφορά τον προγραμματισμό των χειρουργικών επεμβάσεων στις οποίες θα υποβληθούν ο Γίρι Παβλένκα και ο Τάχα Άλι. Η απόφαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν στον ώμο μέσω χειρουργείου είναι δεδομένη και έχει ληφθεί.

Αυτό που απομένει να οριστεί είναι ο τόπος και ο χειρουργός που θα αναλάβει τις επεμβάσεις. Ο καθορισμός αυτών των λεπτομερειών είναι κρίσιμος, καθώς από αυτόν θα εξαρτηθεί και ο ακριβής χρόνος που θα απαιτηθεί για την αποθεραπεία τους και την επιστροφή τους στις προπονήσεις. Συνήθως, σε περιπτώσεις εξαρθρώσεων ώμου, η αποθεραπεία διαρκεί περίπου τρεις μήνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta