Τροχαίο ατύχημα στην Εύβοια: Αγροτικό όχημα έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 26/9 στην περιοχή της Ιστιαίας, στην Εύβοια. Ένα αγροτικό όχημα εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 15 μέτρων. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο χρειάστηκε την άμεση επέμβαση των σωστικών δυνάμεων για τον απεγκλωβισμό του.

Το συμβάν στον δρόμο Γερακίου – Αγδινών

Το σοβαρό τροχαίο συνέβη στον δρόμο που συνδέει το Γεράκι με τις Αγδινές, μια διαδρομή στην ευρύτερη περιοχή της Ιστιαίας Εύβοιας. Το αγροτικό όχημα, για άγνωστους λόγους, έχασε τον έλεγχο και βγήκε από την πορεία του, με αποτέλεσμα την πτώση του σε ένα απότομο πρανές. Η εκτροπή του οχήματος και η επακόλουθη πτώση του στον γκρεμό προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες περαστικών από το σημείο του ατυχήματος, το όχημα κατέληξε σε γκρεμό που υπολογίζεται σε βάθος περίπου 15 μέτρων. Το βάθος του γκρεμού κατέστησε την πρόσβαση στο όχημα και τον απεγκλωβισμό του τραυματία ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη διαδικασία, απαιτώντας ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της εκτροπής

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αγροτικό όχημα εξετράπη της πορείας του παραμένουν αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής. Το συμβάν έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 26/9, γεγονός που ενδεχομένως να επηρέασε τις συνθήκες ορατότητας ή την κίνηση στον δρόμο. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή και την πτώση του οχήματος.

Η περιοχή της Ιστιαίας, όπου σημειώθηκε το ατύχημα, είναι γνωστή για το οδικό της δίκτυο που σε ορισμένα σημεία παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. Η πτώση του οχήματος σε γκρεμό 15 μέτρων υποδεικνύει την σοβαρότητα του περιστατικού και την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των σωστικών συνεργείων.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Άμεσα μετά την ειδοποίηση για το τροχαίο ατύχημα, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, δύο πυροσβεστικά οχήματα με συνολικά έξι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό του τραυματία. Η άμεση ανταπόκριση των πυροσβεστών ήταν κρίσιμη για την παροχή βοήθειας στο εγκλωβισμένο άτομο.

Οι πυροσβέστες, με χρήση ειδικού εξοπλισμού, ξεκίνησαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού από το αγροτικό όχημα που είχε καταλήξει στον γκρεμό. Οι προσπάθειές τους επικεντρώθηκαν στην ασφαλή εξαγωγή του τραυματία, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες του εδάφους και το βάθος της πτώσης. Μετά από συντονισμένες ενέργειες, ο τραυματίας κατάφερε να απεγκλωβιστεί από τα συντρίμμια του οχήματος.

Μεταφορά του τραυματία στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας

Αμέσως μετά τον επιτυχή απεγκλωβισμό του από τους πυροσβέστες, ο τραυματίας παραδόθηκε σε πλήρωμα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρισκόταν ήδη στο σημείο του ατυχήματος, έτοιμο να παραλάβει τον τραυματία και να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Η άμεση μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας κρίθηκε αναγκαία για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του και την αντιμετώπιση τυχόν σοβαρών τραυματισμών που προκλήθηκαν από την πτώση του οχήματος στον γκρεμό των 15 μέτρων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos