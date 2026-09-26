Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην πόρτα γειτόνισσας και απειλές από 58χρονη

Μια 58χρονη γυναίκα συνελήφθη από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενη ότι φέρεται να έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της. Παράλληλα με την εμπρηστική ενέργεια, η ίδια γυναίκα φέρεται να εκτόξευσε και απειλές εναντίον της γειτόνισσας. Το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου 2026, φέρεται να είχε ως αφετηρία προϋπάρχουσες διαφορές μεταξύ των δύο γυναικών, στην περιοχή της Τούμπας.

Το περιστατικό στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

Το συμβάν που οδήγησε στη σύλληψη της 58χρονης γυναίκας εκτυλίχθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου 2026. Η περιοχή όπου έλαβαν χώρα τα γεγονότα είναι η Τούμπα Θεσσαλονίκης, μια αστική περιοχή της πόλης. Εκεί, η 58χρονη φέρεται να προέβη σε ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών στην πόρτα εισόδου του διαμερίσματος της γειτόνισσάς της.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και ξεκίνησε άμεσα έρευνες. Οι ενέργειες της 58χρονης, όπως περιγράφονται στις καταθέσεις, ήταν συγκεκριμένες και οδήγησαν στην πυρπόληση της πόρτας, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η εμπρηστική ενέργεια και οι υλικές ζημιές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, η 58χρονη φέρεται να χρησιμοποίησε συγκεκριμένο τρόπο για να προκαλέσει τη φωτιά. Συγκεκριμένα, τοποθέτησε χαρτοπετσέτες στην πόρτα εισόδου του διαμερίσματος της γειτόνισσάς της. Αυτές οι χαρτοπετσέτες ήταν εμποτισμένες με εύφλεκτο υλικό, γεγονός που διευκόλυνε την ανάφλεξή τους.

Αφού τοποθετήθηκαν τα εύφλεκτα υλικά, η 58χρονη φέρεται να προχώρησε στην πυρπόλησή τους. Ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πόρτα του διαμερίσματος. Οι ζημιές αυτές περιορίστηκαν στην πόρτα, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για εκτεταμένες φθορές σε άλλα σημεία του κτιρίου ή του εσωτερικού του διαμερίσματος.

Οι απειλές και οι προϋπάρχουσες διαφορές

Πέρα από την εμπρηστική ενέργεια, η 58χρονη φέρεται να εκτόξευσε και απειλές προς τη γειτόνισσά της. Οι απειλές αυτές προσθέτουν μια επιπλέον διάσταση στη σοβαρότητα του περιστατικού, καθώς συνιστούν παράλληλη παράνομη πράξη.

Οι πηγές αναφέρουν ότι η αιτία πίσω από τις πράξεις της 58χρονης ήταν προϋπάρχουσες διαφορές που φέρεται να είχε με τη γειτόνισσά της. Αυτές οι διαφορές, η φύση των οποίων δεν έχει γίνει γνωστή, φαίνεται να οδήγησαν στην κλιμάκωση της έντασης και στις ενέργειες που περιγράφονται.

Η καταγγελία στις αρχές και η σύλληψη

Μετά την εκδήλωση των γεγονότων, το συμβάν καταγγέλθηκε στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Η καταγγελία ενεργοποίησε άμεσα τους μηχανισμούς της αστυνομίας για την διερεύνηση της υπόθεσης και την αναζήτηση της υπεύθυνης.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας ανέλαβαν την υπόθεση. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ακολούθησε η σύλληψη της 58χρονης γυναίκας. Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που την βαρύνουν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader