Βόλος: Φορτηγίδα προσέκρουσε στο λιμάνι, συνελήφθη ο πλοίαρχος

Το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκε περιστατικό πρόσκρουσης αυτοκινούμενης φορτηγίδας ελληνικής σημαίας στο λιμάνι του Βόλου. Η πρόσκρουση συνέβη κατά τη διάρκεια χειρισμών πρυμνοδέτησης του πλοίου σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αποτέλεσμα του συμβάντος, προκλήθηκε στρέβλωση στο πρυμναίο τμήμα της φορτηγίδας, ενώ ο πλοίαρχος συνελήφθη για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το περιστατικό της πρόσκρουσης στο λιμάνι

Μια αυτοκινούμενη φορτηγίδα, η οποία έφερε ελληνική σημαία, προσέκρουσε το βράδυ της Παρασκευής στο λιμάνι του Βόλου. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων χειρισμών πρυμνοδέτησης, καθώς το πλοίο προσπαθούσε να δέσει σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις εντός του λιμένα. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, η φορτηγίδα επακούμβησε με τη δεξιά πρυμναία πλευρά της στον προβλήτα.

Από την επαφή με τον προβλήτα, προκλήθηκε στρέβλωση στο πρυμναίο τμήμα της φορτηγίδας. Η ζημιά εντοπίστηκε στο ύψος της ίσαλου γραμμής του πλοίου. Η φορτηγίδα, πριν φτάσει στον Βόλο, προερχόταν από το λιμάνι του Αλμυρού, ενώ στο πλήρωμά της επέβαιναν επτά μέλη.

Οι συνέπειες της πρόσκρουσης και οι διαπιστώσεις

Παρά την πρόσκρουση, το πλοίο κατάφερε να προσδέσει με ασφάλεια στο λιμάνι. Μετά την πρόσδεση, ακολούθησε έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές. Κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστώθηκε μικρή εισροή υδάτων στον στεγανό πρυμναίο χώρο του αντλιοστασίου της φορτηγίδας.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, από το περιστατικό δεν προέκυψε κανένας τραυματισμός. Επιπλέον, οι αρχές δεν διαπίστωσαν θαλάσσια ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, ούτε προκλήθηκε οποιαδήποτε ζημιά στον προβλήτα όπου συνέβη η πρόσκρουση.

Η σύλληψη του πλοιάρχου και η προανάκριση

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, προχώρησε η σύλληψη του πλοιάρχου της φορτηγίδας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίες σχετίζονται με το περιστατικό της πρόσκρουσης. Το Λιμενικό Σώμα, όπως επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

Οι διαδικασίες της προανάκρισης βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση όλων των πτυχών του περιστατικού και την εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον νόμο διατάξεων. Ο πλοίαρχος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες που απορρέουν από τις παραβάσεις αυτές.

Απαγόρευση απόπλου και απαιτούμενα έγγραφα

Ως άμεσο μέτρο μετά την πρόσκρουση και τις διαπιστωθείσες ζημιές, απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου. Η απαγόρευση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη η φορτηγίδα στο πρυμναίο της τμήμα και την αντιμετώπιση της εισροής υδάτων.

Για να αρθεί η απαγόρευση απόπλου και να επιτραπεί ξανά στο πλοίο να πλεύσει, απαιτείται η προσκόμιση ενός βεβαιωτικού αξιοπλοΐας. Το συγκεκριμένο έγγραφο πρέπει να εκδοθεί από τον αρμόδιο νηογνώμονα, ο οποίος θα πιστοποιήσει ότι η φορτηγίδα είναι πλέον αξιόπλοη και ασφαλής για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.

Με πληροφορίες από: Reader