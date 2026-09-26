Η ελληνική πνευμονολογική εταιρεία ζητά επέκταση προγραμμάτων πρόληψης για το κάπνισμα στους νέους

Την αρωγή της Πολιτείας προτίθεται να ζητήσει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ), με στόχο την επέκταση των προγραμμάτων πρόληψης για το κάπνισμα σε όλα τα σχολεία της χώρας. Αυτά τα προγράμματα, τα οποία ήδη εφαρμόζονται σποραδικά σε ορισμένα σχολεία της Αττικής, κρίνονται απαραίτητα, δεδομένου ότι ένας στους δύο 16άχρονους έχει δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, γεγονός που αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για οργανωμένες παρεμβάσεις.

Η ανάγκη για οργανωμένη πρόληψη

Η καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕ και υπεύθυνη του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος του Ευαγγελισμού, Παρασκευή Κατσαούνου, παραχώρησε συνέντευξη με αφορμή τις παρεμβάσεις για την πρόληψη χρήσης καπνικών προϊόντων που υλοποιεί η ΕΠΕ, συμπληρώνοντας 60 χρόνια λειτουργίας της. Η κ. Κατσαούνου υπογραμμίζει ότι η πρόληψη στην Ελλάδα δεν υπήρχε καθόλου και έχει αρχίσει να εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια με δειλά και ανοργάνωτα βήματα.

Η καθηγήτρια τονίζει πως η πρόληψη πρέπει να γίνεται από την Πολιτεία και από οργανωμένους φορείς, ώστε να μην οδηγούμαστε στη διακοπή, καθώς αυτή είναι δύσκολη όταν πρόκειται για εξαρτησιογόνες ουσίες. Εξηγεί ότι οι νέοι αισθάνονται αθάνατοι, και το να τους αναφέρονται επιπτώσεις που θα έχουν στη ζωή τους σε μια πολύ μεγαλύτερη ηλικία είναι κάτι που δεν τους αφορά. Ως εκ τούτου, ο τρόπος προσέγγισης πρέπει να είναι διαφορετικός.

Βιωματική μάθηση και αθλητισμός ως αποδοτικά εργαλεία

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει αναπτύξει προγράμματα βιωματικής μάθησης, τα οποία, όπως έχει αποδειχθεί με αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά, λειτουργούν αποτελεσματικά. Αυτά τα προγράμματα περιλαμβάνουν μεθόδους όπως το role-playing, τη χρήση κομματιών της ελληνικής λογοτεχνίας που μπορούν να προσαρμοστούν στη χρήση των καπνικών προϊόντων, καθώς και συζητήσεις με επιχειρηματολογία από ομάδες που παρουσιάζουν τα υπέρ και τα κατά.

Μέσω αυτών των πρωτοποριακών προσεγγίσεων, οι έφηβοι αντιλαμβάνονται τις επιδράσεις της νικοτίνης στη ζωή τους και κινητοποιούνται, χωρίς να αισθάνονται ότι κινδυνεύουν άμεσα. Επιπλέον, ένας από τους πιο αποδοτικούς τρόπους για να παγιωθούν συμπεριφορές που απομακρύνουν τους νέους από τη χρήση εθιστικών ουσιών είναι ο αθλητισμός. Η σύνδεση της πρόληψης με την αθλητική δραστηριότητα αποτελεί κεντρικό μέρος των συγκεκριμένων προγραμμάτων, καθώς στόχος είναι να προτρέπονται οι νέοι να ασχολούνται περισσότερο με τον αθλητισμό και όχι να περιορίζονται μόνο στη γυμναστική στο σχολείο.

Οι δράσεις της ΕΠΕ και η επέκταση των προγραμμάτων

Στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης, η ΕΠΕ, σύμφωνα με την γνωστή πνευμονολόγο, έχει δημιουργήσει ένα ενημερωτικό βίντεο με τη συμμετοχή της ομάδας Μπάσκετ του Άρη. Το βίντεο αυτό συνδέει την πρόληψη στους νέους με την αθλητική δραστηριότητα και θα αρχίσει να προβάλλεται από την 1η Οκτωβρίου στους τηλεοπτικούς σταθμούς, ενισχύοντας το μήνυμα της υγιεινής ζωής.

Η κ. Κατσαούνου εξηγεί ότι αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να γίνουν κεντρικά και να έχουν συνέχεια, δηλαδή να επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Η συστηματική εφαρμογή τους θεωρείται καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της χρήσης καπνικών προϊόντων από τους νέους.

Η έκθεση στη νικοτίνη σε αναπτυσσόμενους εγκεφάλους

Η καθηγήτρια Πνευμονολογίας αναφέρεται στην ιδιαίτερη ευαισθησία του εγκεφάλου που βρίσκεται ακόμη σε ανάπτυξη, όταν εκτίθεται στη νικοτίνη. Η κατανόηση των επιδράσεων της νικοτίνης σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική πρόληψη. Η ΕΠΕ επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους νέους σχετικά με αυτές τις συνέπειες, προσαρμόζοντας την προσέγγισή της στις ανάγκες και την αντίληψη των εφήβων, ώστε να τους κινητοποιήσει προς την αποφυγή της χρήσης καπνικών προϊόντων.

Με πληροφορίες από: Topontiki