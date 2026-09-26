Έκρηξη στην Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερος νεκρός, αγωνία για τους αγνοούμενους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στην Πλάκα, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, στις 7:30, οδηγώντας στην κατάρρευση τριώροφου κτιρίου επί της οδού Λυσικράτους. Κάτω από τα συντρίμμια εντοπίστηκε και δεύτερη σορός, αυτή τη φορά ενός άνδρα, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Η αγωνία κορυφώνεται για τους πέντε αγνοούμενους, ενώ νωρίτερα, τα ξημερώματα, είχε ανασυρθεί νεκρή μία γυναίκα, η οποία αναγνωρίστηκε ως Αμερικανίδα τουρίστρια.

Εντοπισμός δεύτερης σορού και οι αγνοούμενοι

Η δεύτερη σορός που εντοπίστηκε κάτω από τα συντρίμμια του τριώροφου κτιρίου στην Πλάκα, το οποίο κατέρρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη, ανήκει σε άνδρα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άνδρα, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Ο εντοπισμός αυτός προστίθεται στην τραγική εξέλιξη των γεγονότων, καθώς νωρίτερα είχε ήδη ανασυρθεί νεκρή μία γυναίκα.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την αγωνία για τους αγνοούμενους να αυξάνεται συνεχώς. Συνολικά, πέντε άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Πρόκειται για τρεις Αμερικανούς που βρίσκονταν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου του κτιρίου, καθώς και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Το ζευγάρι αποτελείται από έναν Βρετανό 78 ετών και μία Ελληνίδα 77 ετών, οι οποίοι διέμεναν στον δεύτερο όροφο του κατεστραμμένου κτιρίου.

Η πρώτη νεκρή και οι Αμερικανοί τουρίστες

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, ανασύρθηκε νεκρή από τα συντρίμμια μία γυναίκα. Πρόκειται για Αμερικανίδα τουρίστρια, η οποία διέμενε μαζί με ακόμη δύο άνδρες και μία γυναίκα, επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το συγκεκριμένο κατάλυμα βρισκόταν στον πρώτο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε επί της οδού Λυσικράτους.

Νωρίτερα χθες, μέσα στα συντρίμμια είχε εντοπιστεί μία γυναικεία τσάντα. Η τσάντα περιείχε προσωπικά αντικείμενα, δύο διαβατήρια και το μισθωτήριο του καταλύματος. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι Αμερικανοί επρόκειτο να αναχωρήσουν από την Αθήνα την ίδια ημέρα, στις 15:30, με προγραμματισμένη πτήση της Delta Airlines.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε πλήρη εξέλιξη

Στο σημείο της κατάρρευσης, στην οδό Λυσικράτους, επιχειρούν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Μεταξύ αυτών των δυνάμεων περιλαμβάνονται δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, τα οποία διαθέτουν εξειδικευμένο εξοπλισμό. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης, οι οποίοι συμβάλλουν στον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων.

Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα για την ανίχνευση ήχων κάτω από τα ερείπια, προσπαθώντας να εντοπίσουν σημάδια ζωής. Παράλληλα, επιστρατεύονται ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων σε δυσπρόσιτα σημεία. Στην επιχείρηση συνδράμει ενεργά και ο Δήμος Αθηναίων, διαθέτοντας μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών και την υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Δηλώσεις αντιδημάρχου για την πορεία των εργασιών

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται αδιάκοπα. Ο Δήμος έχει διαθέσει μισθωμένα μηχανήματα έργου, τα οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των σωστικών συνεργείων και την απομάκρυνση των συντριμμιών.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρλαύτη, μέχρι στιγμής έχει καθαιρεθεί περίπου το μισό κτίριο. «Αυτή τη στιγμή έχουμε καθαιρέσει το μισό κτίριο και τώρα επιχειρούμε στους πίσω χώρους, που είναι τα υπνοδωμάτια», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τις πρώτες πρωινές ώρες ανασύρθηκε ένα πτώμα από τα ερείπια.

Με πληροφορίες από: Topontiki