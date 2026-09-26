Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εισέρχεται σε νέα φάση, με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου να αποτελεί το κομβικό σημείο στην υπόθεση. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ανοίξει τη βεντάλια των εμπλεκομένων και να φωτίσει κρίσιμες επικοινωνίες. Οι αρχές στοχεύουν στην ανάκτηση δεδομένων που ενδέχεται να προσφέρουν σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες του συμβάντος.

Η άρση του απορρήτου και οι εμπλεκόμενες συσκευές

Το αίτημα για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου έχει υποβληθεί ήδη από τον 32ο τακτικό ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την έκδοση του αντίστοιχου βουλεύματος, το οποίο θα παραδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για την περαιτέρω εξέλιξη των ερευνών.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ελεγχθούν τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί, καθώς και τρία κινητά που ανήκουν στην απογευματινή γραμματέα του ιατρείου και σε δύο νοσηλεύτριες που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Ο έλεγχος των συσκευών αυτών θεωρείται καθοριστικός για την αποκάλυψη πιθανών επικοινωνιών.

Δυνατότητα ανάκτησης διαγραμμένων μηνυμάτων

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στην ΕΡΤ και το ΕΡΤnews, εξηγώντας τις δυνατότητες που παρέχει η εντολή του ανακριτή. Όπως τόνισε, η εντολή για άνοιγμα όλων των τηλεφώνων δίνει στους αστυνομικούς τη δυνατότητα να ανακτήσουν μηνύματα και δεδομένα, ακόμη και αν αυτά έχουν διαγραφεί.

«Έχουμε περιεχόμενο μηνυμάτων όταν γίνεται η άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ακόμα και μηνυμάτων που μπορεί να έχουν διαγραφεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που οι εμπλεκόμενοι ενδεχομένως προσπάθησαν να αποκρύψουν.

Το χρονικό διάστημα των ελέγχων και οι μαρτυρίες

Το χρονικό διάστημα που θα ελεγχθεί από τη Δικαιοσύνη θα καθοριστεί επακριβώς, όμως θεωρείται βέβαιο ότι θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το 24ωρο του συμβάντος. Η κυρία Δημογλίδου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου να επεκταθεί και σε προηγούμενες ημέρες, δηλώνοντας: «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα ζητηθεί άρση και για τις προηγούμενες ημέρες».

Η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν νέες συνομιλίες και πρόσωπα που μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά στις αρχές. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην υπόθεση διαδραματίζουν και οι καταθέσεις μαρτύρων. Πέντε άτομα έχουν αναφέρει ότι υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι μέσα στο ιατρείο την επίμαχη μέρα, στοιχείο που ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως.

Ψηφιακά ίχνη ιατρικών μηχανημάτων και αστυνομική κινητοποίηση

Στο πλαίσιο των ερευνών, εξετάζονται και τα ψηφιακά ίχνη των ιατρικών μηχανημάτων. Αυτά τα στοιχεία κατέρριψαν τον αρχικό ισχυρισμό των γιατρών ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία θεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε 42λεπτη χρήση μηχανήματος, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές τους δηλώσεις.

Η κυρία Δημογλίδου υπογράμμισε την άμεση κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας και τη στενή συνεργασία προανακριτικής και ανακριτικής αρχής. Επαίνεσε τα γρήγορα αντανακλαστικά της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι οποίες κατάφεραν να ανακτήσουν ψηφιακά αποτυπώματα παρά τις προσπάθειες διαγραφής τους από εμπλεκόμενους. «Όταν η Αστυνομία κάνει καλή δουλειά, πρέπει να το λέμε», σημείωσε.

Το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη προς τη γιατρό

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει ένα μήνυμα που φέρεται να είχε στείλει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην προφυλακισμένη γιατρό, μία ημέρα πριν από τον θάνατό του. Στο μήνυμα αυτό, ο τραγουδιστής εμφανίζεται να εκφράζει απορίες σχετικά με το ποσό που έπρεπε να καταβάλει για τη θεραπεία, αλλά και επιφυλάξεις για το εάν θα προχωρούσε σε αυτήν.

Το συγκεκριμένο μήνυμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ανέφερε: «Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη η παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω έξι ή τρεις χιλιάδες. Οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία, πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά». Η επικοινωνία αυτή φέρεται να επιβεβαιώνεται και από τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος δήλωσε: «Γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και συμφωνούν στα λεφτά και στις θεραπείες».

Οι τοξικολογικές και ιστοπαθολογικές εξετάσεις αναμένονται να προσδιορίσουν τον μηχανισμό του θανάτου, συμπληρώνοντας το παζλ των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos