Δύο σοροί έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής στα χαλάσματα του κτιρίου που κατέρρευσε το πρωί της Παρασκευής (25/9) στην Πλάκα, μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτους, στην καρδιά της Αθήνας. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των σωστικών συνεργείων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς παραμένουν αγνοούμενα τέσσερα έως πέντε άτομα. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή φυσικού αερίου.

Δύο νεκροί στα συντρίμμια

Στα χαλάσματα του τριώροφου κτιρίου που κατέρρευσε το πρωί της Παρασκευής (25/9) στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής δύο σοροί. Αρχικά, τις πρώτες πρωινές ώρες, ανασύρθηκε νεκρή μία γυναίκα. Πρόκειται για Αμερικανίδα τουρίστρια, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και ένα ακόμη ζευγάρι, επίσης υπηκόους των ΗΠΑ, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε και δεύτερη σορός, αυτή ενός άνδρα, κάτω από τα συντρίμμια. Τα στοιχεία της ταυτότητάς του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Η ισχυρή έκρηξη που προηγήθηκε της κατάρρευσης σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 χθες Παρασκευή 25ης Σεπτεμβρίου.

Αγωνία για τους αγνοούμενους

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η αγωνία για τον εντοπισμό των αγνοούμενων ατόμων αυξάνεται. Συνολικά, οι αρχές αναζητούν ακόμη τέσσερις ανθρώπους, ενώ άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για πέντε αγνοούμενους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι τρεις Αμερικανοί που βρίσκονταν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, καθώς και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ένας Βρετανός 78 ετών και μία Ελληνίδα 77 ετών, οι οποίοι διέμεναν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Νωρίτερα, μέσα στα συντρίμμια είχε εντοπιστεί μια γυναικεία τσάντα που περιείχε προσωπικά αντικείμενα, δύο διαβατήρια και το μισθωτήριο του καταλύματος. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι Αμερικανοί επρόκειτο να αναχωρήσουν από την Αθήνα στις 15:30 με πτήση της Delta Airlines.

Επιχείρηση διάσωσης σε πλήρη εξέλιξη

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας-διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα για την ανίχνευση ήχων κάτω από τα ερείπια, καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.

Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, διαθέτοντας μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών. Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, ανέφερε ότι η επιχείρηση συνεχίζεται αδιάκοπα. Σύμφωνα με τον κ. Χαρλαύτη, έχει καθαιρεθεί περίπου το μισό κτίριο και οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται πλέον στους πίσω χώρους, που είναι τα υπνοδωμάτια.

Τραυματίες και ζημιές

Πέρα από τους νεκρούς και τους αγνοούμενους, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν χθες από παρακείμενο κτίριο δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Επίσης, ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα.

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά κτίρια και σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή της Πλάκας. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας την επιχείρηση.

Διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας

Οι αρχές διερευνούν συστηματικά τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία της Πλάκας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ισχυρή έκρηξη και η επακόλουθη κατάρρευση του κτιρίου αποδίδονται κατά πάσα πιθανότητα σε διαρροή φυσικού αερίου.

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της καταστροφής, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki