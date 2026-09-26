Νέα δραματική εξέλιξη σημειώθηκε στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, καθώς οι δυνάμεις διάσωσης εντόπισαν και δεύτερο νεκρό κάτω από τους τόνους των ερειπίων. Η ανεύρεση και δεύτερου θύματος επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους για τις τραγικές συνέπειες της ισχυρότατης έκρηξης που ισοπέδωσε πλήρως το τριώροφο οίκημα.

Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται σπιθαμή προς σπιθαμή για τον εντοπισμό και των υπολοίπων εγκλωβισμένων, με την αγωνία να κορυφώνεται για τους πέντε ανθρώπους που εξακολουθούν να αναζητούνται. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα τα ξημερώματα είχε ανασυρθεί νεκρή μία γυναίκα.

Εντοπισμός δεύτερης σορού

Η επιχείρηση των πυροσβεστών και της ΕΜΑΚ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την ανάσυρση της δεύτερης σορού που εντοπίστηκε. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, το φύλο ή την ηλικία του θύματος, καθώς τα σωστικά συνεργεία δίνουν σκληρή μάχη δουλεύοντας ασταμάτητα μέσα στα χαλάσματα.

Ο εντοπισμός αυτός έρχεται να προστεθεί στην ανάσυρση της πρώτης νεκρής γυναίκας, η οποία, σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα τουρίστρια. Η γυναίκα αυτή διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης υπηκόους των ΗΠΑ, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρισκόταν στον πρώτο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε.

Η επιχείρηση διάσωσης σε πλήρη εξέλιξη

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με τη συμμετοχή Πυροσβεστών, ειδικών οχημάτων, σκύλων έρευνας και μηχανημάτων έργου. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας-διάσωσης.

Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, προσπαθώντας να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους. Το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει και ο δήμος Αθηναίων, παρέχοντας μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών από τα συντρίμμια.

Οι αγνοούμενοι και οι διασωθέντες

Μετά την ανάσυρση των δύο σορών, η αγωνία παραμένει για τους πέντε ανθρώπους που εξακολουθούν να αναζητούνται στα χαλάσματα. Πρόκειται για τους τρεις Αμερικανούς τουρίστες που διέμεναν στον πρώτο όροφο, οι οποίοι ήταν φίλοι της πρώτης νεκρής γυναίκας, καθώς και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που κατοικούσε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Πέρα από τους αγνοούμενους, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλωβίστηκαν χθες από παρακείμενο κτίριο δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Επίσης, ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα που προκλήθηκαν από την ισχυρή έκρηξη.

Τα αίτια της τραγωδίας και οι εκτεταμένες ζημιές

Η ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του παλαιού κτιρίου στην οδό Λυσικράτους σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 χθες Παρασκευή 25ης Σεπτεμβρίου. Ως κυρίαρχο σενάριο για τα αίτια της έκρηξης διερευνάται η διαρροή φυσικού αερίου, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για αυτόνομους λέβητες αερίου που βρίσκονταν στο ισόγειο και τον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Οι συνέπειες της έκρηξης ήταν εκτεταμένες, καθώς εκτός από την πλήρη ισοπέδωση του τριώροφου οικήματος, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε γειτονικά κτίρια, καθώς και σε σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή. Η εικόνα της καταστροφής είναι σοκαριστική, με τόνους από μπάζα να καλύπτουν το σημείο.

Συνεχής παρακολούθηση και έρευνα

Στο σημείο της τραγωδίας παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο διερευνά τις ακριβείς αιτίες της καταστροφής. Παράλληλα, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας.

Η επιχείρηση συνεχίζεται αδιάκοπα, με τις αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και η κατάρρευση του κτιρίου, καθώς και να εντοπίσουν τους υπόλοιπους αγνοούμενους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos