Η Χρύσα Λύκου για το ντοκιμαντέρ «11 χρόνια δίκη της Χρυσής Αυγής: ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ»

Το ντοκιμαντέρ «11 χρόνια δίκη της Χρυσής Αυγής: ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ», μια παραγωγή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΣΕΛΗΝΗ Ο.Κ.Ε.Α., πρόκειται να προβληθεί στις 7 Οκτωβρίου. Η Χρύσα Λύκου, μία εκ των δημιουργών του, μίλησε για το εγχείρημα, το οποίο σκηνοθέτησε ο Στέλιος Ζαχαρίου. Η πρεμιέρα θα λάβει χώρα στον κινηματογράφο «Cinobo Opera», ενώ θα ακολουθήσουν ελεύθερες προβολές για το κοινό.

Η πρεμιέρα και οι προβολές

Το ντοκιμαντέρ «11 χρόνια δίκη της Χρυσής Αυγής: ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ» θα κάνει πρεμιέρα την 7η Οκτωβρίου στον κινηματογράφο «Cinobo Opera». Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα είναι αφιερωμένη σε όσους έζησαν τη δίκη εκ των έσω, αποτελώντας μια αναγνώριση της εμπειρίας τους.

Μετά την πρεμιέρα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ κατά το τριήμερο 9-11 Οκτωβρίου, στον ίδιο κινηματογράφο. Οι προβολές αυτές θα είναι ελεύθερες και στο τέλος κάθε μίας θα διεξάγεται Q&A (ερωταπαντήσεις) με διαφορετικούς καλεσμένους κάθε φορά.

Οικονομική ενίσχυση και η ΣΕΛΗΝΗ Ο.Κ.Ε.Α.

Τα έσοδα που θα προκύψουν από τις προβολές του ντοκιμαντέρ θα διατεθούν για την ενίσχυση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΣΕΛΗΝΗ Ο.Κ.Ε.Α., η οποία υπογράφει την παραγωγή του έργου. Η στήριξη αυτής της προσπάθειας θεωρείται σημαντική από τους δημιουργούς.

Στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης της ΣΕΛΗΝΗΣ, πραγματοποιήθηκε επίσης μια μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, την ίδια ημέρα που έλαβε χώρα η συνέντευξη με τη Χρύσα Λύκου, στις 15 Σεπτεμβρίου.

Η στιγμή της έμπνευσης

Η ιδέα για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ γεννήθηκε στο μυαλό της Χρύσας Λύκου τον Μάρτιο του 2026, το απόγευμα που τελεσιδίκησε η μακροχρόνια δίκη της Χρυσής Αυγής. Η ίδια θυμάται έντονα εκείνη την ημέρα, σημειώνοντας ότι, παρόλο που δεν είχε τον κόσμο της πρώτης δίκης, ήταν παρόντες όλοι εκείνοι που «μεγαλώσαμε παρέα σχεδόν μια δεκαετία».

Η διαδρομή από το Εφετείο μέχρι τα Εξάρχεια, γεμάτη σκέψεις για το τι ήταν τελικά όλα αυτά τα 11 χρόνια, αποτέλεσε το έναυσμα για το ντοκιμαντέρ. Η ανάγκη καταγραφής της ιστορίας από εκείνες και εκείνους που την έγραψαν «με ιδρώτα και αίμα» οδήγησε σε αυτό το εγχείρημα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένα χρέος προς τους ανθρώπους που έφυγαν.

Μνήμες από την τελεσίδικη απόφαση

Η Χρύσα Λύκου περιγράφει με λεπτομέρεια τις στιγμές μετά την τελεσίδικη απόφαση της δίκης. Θυμάται τον χαρακτηριστικό ήχο της έδρας, ένα «μπαμ» που έδωσε την αίσθηση ότι όλα συνέβησαν σε μια στιγμή.

Οι αποχρώσεις του πορτοκαλί στον ουρανό κατά την έξοδο από το Εφετείο, η συγκίνηση και η ανακούφιση ήταν έντονα συναισθήματα. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η φράση της Μάγδας Φύσσα, «μη χαθούμε, τώρα», η οποία αποτυπώνει το κλίμα της εποχής και την ανάγκη για ενότητα.

Το νόημα πίσω από το έργο

Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να αναδείξει τη βαρβαρότητα και το μίσος που αντιμετώπισαν τη δημοκρατία, την ευαισθησία και την αλληλεγγύη. Αντιπαραθέτει τις «αγκυλωμένες λέξεις» και πράξεις με τις «όρθιες γροθιές και τις λεβέντικες πράξεις» των ανθρώπων.

Στο έργο παρουσιάζεται το «λεκτικό δηλητήριο» των δολοφόνων, εγκληματιών και νεοναζί, απέναντι στις «λέξεις σπάνια, αθάνατα, πουλιά» και τους ανθρώπους που «κοίταξαν το τέρας και δεν του έμοιασαν». Η δημιουργός περιγράφει τη δική της ψυχή και ματιά ως «πανέμορφη» και «αληθινή ανθρώπινη».

Με πληροφορίες από: Gazzetta