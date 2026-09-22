Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως τις συνθήκες των φονικών κοντρών που έλαβαν χώρα στην Πιερία το 2023, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύο νεαρών, ηλικίας 19 και 21 ετών. Η υπόθεση αυτή βρίσκεται πλέον ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, όπου δικάζονται ο ένας οδηγός μοτοσικλέτας που συμμετείχε στους αγώνες και ο ιδιοκτήτης της δεύτερης μηχανής.

Το περιστατικό, που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, σημειώθηκε το βράδυ της 10ης Μαρτίου του 2023. Ο τόπος της τραγωδίας ήταν η παράπλευρη οδός της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών, στο ύψος του Βαρικού Πιερίας, μια περιοχή όπου, σύμφωνα με τις μαρτυρίες στο δικαστήριο, διεξάγονταν σχεδόν καθημερινά κόντρες με μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.

Η φονική σύγκρουση και τα θύματα

Οι μάρτυρες περιέγραψαν ότι, παρότι η κόντρα είχε φαινομενικά τελειώσει, οι δύο μηχανές επέστρεψαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί πολλοί θεατές, αριθμώντας περισσότερα από 70 άτομα. Σε αυτή την επιστροφή, μία από τις μοτοσικλέτες συγκρούστηκε με ένα μικρό δίκυκλο, ένα «παπάκι», το οποίο είχε βγει στον δρόμο.

Από την σφοδρή σύγκρουση, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο της ΕΡΤ, έχασε τη ζωή του ο 19χρονος οδηγός του μικρού δικύκλου, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο ως θεατής. Τη ζωή του έχασε επίσης και ο 21χρονος οδηγός της μηχανής που συμμετείχε στις κόντρες. Επιπλέον, από το ίδιο συμβάν τραυματίστηκαν και δύο άλλοι νεαροί, ηλικίας 21 και 17 ετών.

Οι συνθήκες των παράνομων αγώνων

Η ταχύτητα με την οποία κινούνταν οι μοτοσικλέτες κατά τη διάρκεια των κοντρών ήταν τέτοια που, μετά τη σύγκρουση, η μία μηχανή εκτοξεύτηκε σε απόσταση που έφτανε τα 200 μέτρα από το σημείο της πρόσκρουσης. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την επικινδυνότητα των παράνομων αυτών αγώνων, οι οποίοι λάμβαναν χώρα συχνά στην συγκεκριμένη περιοχή.

Η παρουσία δεκάδων θεατών, που ξεπερνούσαν τους 70, δείχνει την έκταση του φαινομένου και την έλλειψη ελέγχου σε ένα σημείο που είχε μετατραπεί σε αυτοσχέδιο πεδίο αγώνων ταχύτητας. Οι κόντρες αυτές, όπως προέκυψε, δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά αλλά μια επαναλαμβανόμενη πρακτική.

Η δίκη και οι κατηγορούμενοι

Η υπόθεση του διπλού θανάτου εκδικάζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου επιχειρείται να διαλευκανθούν οι συνθήκες και οι ευθύνες για την τραγωδία. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου έχουν παραπεμφθεί ο ένας οδηγός της μοτοσικλέτας που συμμετείχε ενεργά στις κόντρες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της δεύτερης μηχανής.

Οι δικαστικές αρχές καλούνται να εξετάσουν όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του βίντεο ντοκουμέντο, και τις μαρτυρίες, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους θανάτους των δύο νεαρών και τους τραυματισμούς των άλλων δύο ατόμων.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του πατέρα του 19χρονου που έχασε τη ζωή του. Ο πατέρας, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο ως θεατής, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κάναμε το σπίτι μας νεκροταφείο». Η μαρτυρία του φώτισε την καθημερινότητα της περιοχής, καθώς τόνισε ότι επί επτά ολόκληρα χρόνια άκουγε ο ίδιος, από το μπαλκόνι του σπιτιού του στο κοντινό χωριό, τα μαρσαρίσματα από τις μηχανές που έκαναν κόντρες.

Ο πατέρας εξέφρασε την πεποίθησή του ότι κανένας δεν παρενέβη ποτέ για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. «Ποτέ δεν πήγαν οι διωκτικές αρχές προκειμένου να συλλάβουν αυτούς που οργανώνουν τις κόντρες», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι διοργανωτές κέρδιζαν χρήματα, καθώς οι κλήσεις για τις κόντρες γίνονταν μέσω ομαδικών συνομιλιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο τρόπος οργάνωσης των κοντρών

Τον ισχυρισμό του πατέρα σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης των κοντρών επιβεβαίωσε και άλλος μάρτυρας που ήταν παρών στο συμβάν, χωρίς να τραυματιστεί. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι οι προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν τις κόντρες γίνονταν μέσω ομαδικών συνομιλιών σε εφαρμογές του διαδικτύου.

Αυτή η πρακτική υποδηλώνει ένα οργανωμένο δίκτυο που χρησιμοποιούσε τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας για να προσελκύει συμμετέχοντες και θεατές στους παράνομους αγώνες ταχύτητας, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο περιβάλλον στην περιοχή του Βαρικού Πιερίας.

Με πληροφορίες από: Reader