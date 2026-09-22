Στο φως έρχονται νεότερα στοιχεία σχετικά με τον 27χρονο δράστη της γυναικοκτονίας που συγκλόνισε την Ηγουμενίτσα, αποκαλύπτοντας ένα ποινικό παρελθόν. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να ήταν γνωστός στις αρχές, κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό της 25χρονης πρώην συντρόφου του, μιας βιολόγου που εργαζόταν στην πόλη. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου του προσχεδιασμού του στυγερού εγκλήματος.

Το ποινικό παρελθόν του δράστη

Ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα, είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς το όνομά του είχε εμπλακεί σε διάφορα περιστατικά. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ο άνδρας είχε συμμετάσχει δύο φορές σε επεισόδια, κατά τη διάρκεια των οποίων είχε σημειωθεί επίθεση και εναντίον αστυνομικών οργάνων. Επιπλέον, το ποινικό του μητρώο περιλαμβάνει εμπλοκή και σε μία ληστεία, γεγονός που τον καθιστούσε γνωστό στις διωκτικές αρχές.

Μετά το πρόσφατο έγκλημα, ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, καθώς αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για τον φόνο. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι σοβαρές και περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβιάσεις του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία προέκυψε από την εύρεση ηρεμιστικών χαπιών στην κατοχή του, κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Η πορεία του δράστη προς την Ηγουμενίτσα

Οι αρχές, εξετάζοντας τα δεδομένα της υπόθεσης, εκτιμούν ότι ο 27χρονος ταξίδεψε από την Αθήνα με προκαθορισμένο σκοπό να φτάσει στην Ηγουμενίτσα. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, ο απώτερος στόχος του ταξιδιού του ήταν να αφαιρέσει τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία εργαζόταν στην πόλη ως βιολόγος.

Το ζευγάρι είχε χωρίσει περίπου ενάμιση μήνα πριν από το τραγικό συμβάν, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης δεν είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον χωρισμό. Αυτό το χρονικό διάστημα, περίπου 1 με 1,5 μήνα, θεωρείται κρίσιμο για την κατανόηση των κινήτρων του, καθώς οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ο χωρισμός να αποτέλεσε το έναυσμα για τον προσχεδιασμό της εγκληματικής του πράξης.

Η στιγμή του εγκλήματος και το όπλο

Φτάνοντας στην Ηγουμενίτσα, ο 27χρονος είχε μαζί του έναν σουγιά, τον οποίο και χρησιμοποίησε για να επιτεθεί στην πρώην σύντροφό του. Το συγκεκριμένο όπλο, ένα μαχαίρι, ήταν αυτό με το οποίο προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό της 25χρονης βιολόγου, επισφραγίζοντας το στυγερό έγκλημα που έλαβε χώρα στην πόλη.

Μετά την πράξη του, ο δράστης αυτοτραυματίστηκε με τον ίδιο σουγιά. Λόγω των τραυμάτων του, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παραμένει υπό φρούρηση. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό, ενώ η φρούρηση διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει καμία απόπειρα διαφυγής ή περαιτέρω ενέργεια.

Οι ισχυρισμοί του 27χρονου και η στάση των αρχών

Ο 27χρονος, κατά την ανάκρισή του, επέμεινε στην εκδοχή ότι η συνάντησή του με την 25χρονη έγινε επειδή η τελευταία του χρωστούσε χρήματα. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Μου χρωστούμε 2.000 ευρώ. Βρεθήκαμε για να βρούμε και να λήξει η διαφορά. Μαλώσαμε και θόλωσα». Η δήλωση αυτή, χαρακτηρίστηκε από τις αρχές ως ψυχρή, δεδομένης της σοβαρότητας του εγκλήματος.

Ωστόσο, οι αρχές δεν πείστηκαν ούτε λεπτό από τους ισχυρισμούς του δράστη. Αντιθέτως, ερευνούν σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρχε προσχεδιασμός πίσω από την εγκληματική ενέργεια. Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι ο άνδρας ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα έχοντας μαζί του το φονικό όπλο, καθώς και από το ιστορικό του χωρισμού και την αδυναμία του να τον ξεπεράσει.

Με πληροφορίες από: Reader