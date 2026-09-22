Ηλιούπολη: Γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου 2026, μια γυναίκα από την περιοχή της Ηλιούπολης, αφού υπέστη ανακοπή. Το περιστατικό συνέβη όταν φέρεται να κατέρρευσε στον δρόμο, τρομαγμένη από την πτώση κεραυνού. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόταν καθοδόν όταν εκδηλώθηκε το συμβάν, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και την ανησυχία των περαστικών.

Το σοβαρό περιστατικό στα Αστυνομικά Ηλιούπολης

Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στα Αστυνομικά Ηλιούπολης, μια περιοχή της Αθήνας, όπου μια γυναίκα κατέρρευσε ξαφνικά. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να φοβήθηκε έντονα από την πτώση ενός κεραυνού, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευσή της. Το συμβάν σημειώθηκε ενώ η γυναίκα βρισκόταν καθοδόν, στη μέση του δρόμου, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ανακοπή που υπέστη η γυναίκα, αμέσως μετά την πτώση του κεραυνού. Η εικόνα της γυναίκας να καταρρέει στον δρόμο κινητοποίησε αμέσως τους περαστικούς, οι οποίοι, χωρίς καθυστέρηση, κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η άμεση αυτή ενέργεια κρίθηκε ζωτικής σημασίας για την παροχή πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω διαχείριση της κατάστασης.

Η άμεση κινητοποίηση των διασωστών του ΕΚΑΒ

Με την ειδοποίηση των αρχών, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε τάχιστα στο σημείο του περιστατικού στα Αστυνομικά Ηλιούπολης. Οι ειδικοί διασώστες που επέβαιναν στο ασθενοφόρο, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης της γυναίκας, προχώρησαν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Ξεκίνησαν επί τόπου την εφαρμογή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, γνωστής ως ΚΑΡΠΑ, σε μια προσπάθεια να την επαναφέρουν.

Η διαδικασία της ΚΑΡΠΑ είναι κρίσιμη σε περιπτώσεις ανακοπής και οι διασώστες κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της γυναίκας. Παρά τις άμεσες παρεμβάσεις και τις εντατικές προσπάθειες των διασωστών στο σημείο, δεν υπήρχαν, εκείνη τη στιγμή, περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της μετά την αρχική επαναφορά. Η προτεραιότητα ήταν η άμεση μεταφορά της σε νοσοκομείο για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Μεταφορά στο νοσοκομείο και οι προσπάθειες των γιατρών

Η γυναίκα, αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας. Η μεταφορά της κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις. Οι γιατροί του νοσοκομείου ανέλαβαν αμέσως την περίπτωσή της, ξεκινώντας έναν αγώνα για την επαναφορά της υγείας της και την αντιμετώπιση των συνεπειών της ανακοπής.

Το ιατρικό προσωπικό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταθεροποιήσει την κατάσταση της γυναίκας και να της προσφέρει την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία της υγείας της ή την ανταπόκρισή της στις θεραπείες. Η αγωνία για την έκβαση του περιστατικού παραμένει, καθώς οι γιατροί συνεχίζουν τις προσπάθειές τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Reader