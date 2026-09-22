Πτώση δέντρου στα Εξάρχεια λόγω κακοκαιρίας – Διακοπή κυκλοφορίας στη Διδότου

Η έντονη κακοκαιρία που διασχίζει την Αθήνα αυτή την ώρα προκάλεσε την πτώση ενός δέντρου στην περιοχή των Εξαρχείων. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Διδότου. Εξαιτίας της πτώσης, διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Διδότου και κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την απομάκρυνση του δέντρου.

Το συμβάν στα Εξάρχεια

Το μεγάλο δέντρο έπεσε ανάμεσα σε οχήματα, στην περιοχή των Εξαρχείων. Η πτώση του δέντρου αποδίδεται στην έντονη κακοκαιρία που πλήττει την πρωτεύουσα αυτή την ώρα.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν περιορισμένες φθορές σε ένα όχημα. Δεν έχουν αναφερθεί άλλες ζημιές σε οχήματα ή άλλες υποδομές της περιοχής.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Άμεσα μετά την πτώση του δέντρου, κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος, με κύριο μέλημα την απομάκρυνση του δέντρου από το οδόστρωμα.

Η παρουσία του πεσμένου δέντρου καθιστούσε αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων, καθιστώντας απαραίτητη την άμεση επέμβαση των αρχών για την αποκατάσταση της ασφάλειας.

Κυκλοφοριακές επιπτώσεις

Ως άμεση συνέπεια της πτώσης του δέντρου, διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Διδότου. Η διακοπή αυτή κρίθηκε αναγκαία για την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών απομάκρυνσης του δέντρου από την Πυροσβεστική.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώνονται στο να ανοίξουν ξανά την οδό Διδότου, ώστε να επανέλθει η ομαλή κυκλοφορία στην περιοχή των Εξαρχείων το συντομότερο δυνατόν.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr