Πρόστιμο 55 ευρώ σε οδηγό Tesla στη Γερμανία για στάθμευση σε θέση ηλεκτρικών οχημάτων

Ένα απρόσμενο πρόστιμο 55 ευρώ έλαβε οδηγός Tesla στη Γερμανία, παρόλο που είχε σταθμεύσει το ηλεκτρικό του όχημα σε θέση προοριζόμενη αποκλειστικά για τέτοιου είδους αυτοκίνητα. Η αιτία του προστίμου ήταν η έλλειψη ειδικής σήμανσης, η οποία απαιτείται από τις τοπικές αρχές για την αναγνώριση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Το περιστατικό συνέβη στην Κωνσταντία και προκάλεσε έκπληξη στον ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος το κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το απρόσμενο πρόστιμο στην Κωνσταντία

Ο ιδιοκτήτης του Tesla βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν, επιστρέφοντας στο αυτοκίνητό του, βρήκε μια ειδοποίηση προστίμου από τις δημοτικές αρχές. Είχε σταθμεύσει το όχημά του σε μια θέση που προοριζόταν ρητά για ηλεκτρικά οχήματα και μάλιστα το είχε συνδέσει σε φορτιστή. Το περιστατικό καταγράφηκε στις 19 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 7:31 μ.μ., στην οδό Obere Laube της Κωνσταντίας.

Ο οδηγός, κοινοποιώντας μια φωτογραφία της κλήσης στον λογαριασμό του στο X, εξέφρασε την έκπληξή του, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «Νόμιζα πως η Γερμανία και η γραφειοκρατία της δεν μπορούσαν να με σοκάρουν, αλλά το έκαναν». Η ειδοποίηση του προστίμου ανέφερε την παράβαση, η οποία αφορούσε τη στάθμευση χωρίς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση.

Η αιτιολογία της κλήσης και η απαραίτητη σήμανση

Σύμφωνα με την ειδοποίηση που έλαβε ο οδηγός, η παράβαση συνίστατο στη στάθμευση «χωρίς εξουσιοδότηση σε θέση στάθμευσης που προορίζεται για ηλεκτροκίνητα οχήματα που φέρουν τη σχετική σήμανση». Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Tesla χρειάστηκε να αναζητήσει πληροφορίες για να κατανοήσει πλήρως το σφάλμα του.

Όπως διαπίστωσε αργότερα, απαιτείται ειδική άδεια ή ένα συγκεκριμένο αυτοκόλλητο για ηλεκτρικά οχήματα, ώστε να υποδεικνύεται ότι πρόκειται για ένα πραγματικό ηλεκτρικό όχημα. Το λογότυπο της Tesla στο αυτοκίνητο, καθώς και το καλώδιο φόρτισης στο οποίο ήταν συνδεδεμένο, δεν θεωρήθηκαν επαρκή στοιχεία για τις τοπικές αρχές.

Αντιδράσεις και συζητήσεις στο διαδίκτυο

Η ανάρτηση του οδηγού στο X προκάλεσε άμεσα εκτεταμένες συζητήσεις μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου. Πολλοί εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους σχετικά με τη σαφήνεια αυτών των κανόνων και κατά πόσο είναι εύλογο να αναμένεται από τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων που προέρχονται από άλλες χώρες, εκτός Γερμανίας, να γνωρίζουν όλες αυτές τις ειδικές απαιτήσεις.

Οι απόψεις διχάστηκαν, με ορισμένους να θεωρούν τους κανόνες υπερβολικά γραφειοκρατικούς και άλλους να προσπαθούν να εξηγήσουν την πιθανή λογική πίσω από αυτούς. Η συζήτηση ανέδειξε το ζήτημα της ενημέρωσης και της προσαρμογής των οδηγών σε διαφορετικές νομοθεσίες που αφορούν τη χρήση και τη στάθμευση ηλεκτρικών οχημάτων.

Παρόμοιες εμπειρίες και σχόλια χρηστών

Μεταξύ των σχολίων που ακολούθησαν την ανάρτηση, ένας χρήστης ανέφερε ότι «Εκεί που πιστεύεις ότι δεν μπορεί να γίνει πιο τρελό, να που γίνεται...», εκφράζοντας την έκπληξή του για την κατάσταση. Ένας άλλος χρήστης πρότεινε ότι το πρόστιμο μπορεί να επιβλήθηκε επειδή ο οδηγός δεν χρησιμοποίησε δίσκο στάθμευσης, μια απαίτηση που συχνά υποδεικνύεται από πινακίδα στην είσοδο της ζώνης στάθμευσης στη Γερμανία, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα ξεχωριστή πινακίδα δίπλα στη θέση φόρτισης.

Επιπλέον, ένας άλλος χρήστης μοιράστηκε μια παρόμοια εμπειρία που είχε στην ίδια πόλη, την Κωνσταντία, με ένα αυτοκίνητο μάρκας NIO. Στην περίπτωσή του, εξήγησε την κατάσταση στις αρχές και το πρόστιμο ακυρώθηκε. Τέλος, ένας άλλος σχολιαστής επέκρινε τους «χαζούς κανόνες» και την τάση στον γερμανόφωνο κόσμο να υπερασπίζεται «κάθε ηλίθιο κατάρατο κανόνα».

Με πληροφορίες από: Gazzetta