Η κατάθεση της γραμματέα του ιατρείου και η άρση απορρήτου «κλειδί» για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Φως στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ρίξει η κατάθεση της γραμματέα του ιατρείου στο Κολωνάκι, καθώς και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα των προφυλακισθέντων γιατρών. Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης, η οποία αφορά τον θάνατο του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Κορνεάδου. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στο μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε.

Η κατάθεση της γραμματέα στο επίκεντρο

Σήμερα, Τρίτη (22/9), η γραμματέας που βρισκόταν σε βάρδια την ημέρα που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, βρέθηκε ενώπιον ανακριτή. Η παρουσία της ζητήθηκε μετά από αίτημα της υπεράσπισης των γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Η συγκεκριμένη μάρτυρας είχε ήδη καταθέσει προανακριτικά δύο φορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της νέας της κατάθεσης βρίσκεται το τι συνέβη ακριβώς στο ιατρείο κατά το χρονικό διάστημα που βρισκόταν εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι έρευνες και τα ψηφιακά πειστήρια

Παράλληλα με την κατάθεση της γραμματέα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, οι οποίες επικεντρώνονται στο μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε για την πλασμαφαίρεση. Αναμένονται επίσης τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στον τραγουδιστή, τα οποία αναμένεται να δώσουν σημαντικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου.

Κλειδί για την υπόθεση θα αποτελέσει και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στα κινητά τηλέφωνα του προφυλακισμένου ζευγαριού των γιατρών. Επιπλέον, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα στα κινητά των ίδιων των γιατρών. Στο πλαίσιο των ερευνών, δεν αποκλείεται η εμπλοκή και τρίτου ατόμου στην υπόθεση, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια αναμένεται να κρίνουν τις εξελίξεις.

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και οι έλεγχοι

Ένα κεντρικό σημείο της έρευνας αποτελεί το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε για την πλασμαφαίρεση, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το συγκεκριμένο μηχάνημα ήταν ψευδώς δηλωμένο ως συνοδό μηχάνημα οζονοθεραπείας.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «περίπτωση μιας απατεώνισσας», υπογραμμίζοντας ότι η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα. Μάλιστα, μία υπάλληλός της είχε αναφέρει ότι έσβηνε και τα ραντεβού, γεγονός που προσθέτει στις ενδείξεις για προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων.

Πριν από αυτά τα γεγονότα, είχε προηγηθεί σειρά ελέγχων από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ), οι οποίοι δεν φαίνεται να απέτρεψαν τη χρήση του ψευδώς δηλωμένου εξοπλισμού.

Οι δηλώσεις των υπουργών

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επιβεβαίωσε ότι αναμένονται νέα στοιχεία, τα οποία θα ρίξουν φως στο τι πραγματικά συνέβη στο ιατρείο τη μοιραία ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, τόνισε πως πάγιο αίτημα αποτελεί η ανάγκη για αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «είναι φανερό πως κάτι δεν πάει καλά με τους ελέγχους» και ότι «αυτοί που είναι να κάνουν τη δουλειά τους δεν την κάνουν σωστά».

Με πληροφορίες από: Reader