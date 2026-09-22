Συνελήφθησαν δύο άνδρες στα Χανιά για παραβάσεις ναρκωτικών ουσιών

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ενός 20χρονου ημεδαπού και ενός 23χρονου αλλοδαπού, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στα Χανιά, με τους δύο άνδρες να κατηγορούνται για παραβάσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Η επιχείρηση των αρχών οδήγησε στην κατάσχεση διαφόρων αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Η επιχείρηση της αστυνομίας στα Χανιά

Η σύλληψη του 20χρονου ημεδαπού και του 23χρονου αλλοδαπού έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου που διενεργήθηκε από τις αρχές στα Χανιά. Οι αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης, οι οποίοι ανήκουν στο Τμήμα Άμεσης Δράσης Χανίων, εντόπισαν τους δύο άνδρες και προχώρησαν στην εξακρίβωση των στοιχείων τους και σε περαιτέρω έλεγχο.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο συλληφθέντες αφορούν σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Η δράση των αστυνομικών ήταν άμεση και αποτελεσματική, οδηγώντας στην αποκάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων τους.

Η στιγμή του ελέγχου και η απόκρυψη ουσιών

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε υπαίθριο χώρο, οι αστυνομικοί παρατήρησαν τον 23χρονο αλλοδαπό να επιχειρεί να αποκρύψει συσκευασίες που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες. Αυτή η ενέργεια κινητοποίησε περαιτέρω τις αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε λεπτομερή έρευνα των δύο ατόμων και του περιβάλλοντος χώρου.

Η προσπάθεια απόκρυψης των ουσιών δεν στέφθηκε με επιτυχία, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν τις συσκευασίες και προχώρησαν στην κατάσχεσή τους. Η παρατηρητικότητα των αστυνομικών οδήγησε στην αποκάλυψη του παράνομου υλικού και στην τεκμηρίωση των κατηγοριών.

Τα ευρήματα και οι κατασχέσεις

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση των ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, οι αρχές εντόπισαν συσκευασίες οι οποίες περιείχαν συνολικά 38,37 γραμμάρια κάνναβης. Η ποσότητα αυτή κατασχέθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο των παράνομων δραστηριοτήτων.

Εκτός από την κάνναβη, οι αστυνομικοί βρήκαν και μία ζυγαριά ακριβείας, η οποία υποδηλώνει τη χρήση της για τη ζύγιση των ναρκωτικών ουσιών. Επίσης, κατασχέθηκαν τρεις τρίφτες κάνναβης, καθώς και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε μίγμα καπνού και κάνναβης. Παράλληλα, βρέθηκε και το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, προερχόταν από παράνομες δραστηριότητες. Τέλος, κατασχέθηκαν και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν στοιχεία χρήσιμα για την προανάκριση.

Πρόσθετη κατηγορία και η συνέχεια της υπόθεσης

Πέρα από τις κατηγορίες που αφορούν στις ναρκωτικές ουσίες, σε βάρος του 23χρονου αλλοδαπού σχηματίστηκε και επιπλέον δικογραφία. Η δικογραφία αυτή αφορά στην παραβίαση των περιορισμών διαμονής που του είχαν επιβληθεί. Η συγκεκριμένη κατηγορία προστίθεται στο σύνολο των παραβάσεων για τις οποίες καλείται να λογοδοτήσει ο αλλοδαπός.

Η προανάκριση για την υπόθεση των δύο συλληφθέντων διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν το έργο τους για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Με πληροφορίες από: News.gr