Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε στη δίκη για τα Τέμπη, μιλώντας για «αλλοίωση του χώρου»

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, σε ένα εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα. Η ίδια ξέσπασε αρκετές φορές σε κλάματα, αναφέροντας πως «κράτησα τα οστά του παιδιού μου». Στην κατάθεσή της, αναφέρθηκε στην αλλοίωση του χώρου μετά τη σύγκρουση, την πυρόσφαιρα, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και την απαγόρευση εκταφών, ενώ άσκησε δριμεία κριτική για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η ανάκριση.

Το «μπάζωμα» και η αλλοίωση του χώρου

Η κ. Καρυστιανού στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της αλλοίωσης του χώρου του δυστυχήματος, χαρακτηρίζοντάς το ως «μπάζωμα» και «αλλοίωση του χώρου ενός εγκλήματος». Υποστήριξε ότι υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν εκσκαφείς να επεμβαίνουν στον τόπο της τραγωδίας.

Σχετικά με τις εργασίες αυτές, κατέθεσε ότι είχε συνομιλία με εισαγγελικό λειτουργό, τον οποίο ρώτησε πώς ήταν δυνατόν να γίνουν εργασίες και να πέσει τσιμέντο σε έναν χώρο εγκλήματος. Ο λειτουργός της απάντησε πως «έπρεπε τρεις μέρες μετά να μπει σε λειτουργία η γραμμή», ενώ παραδέχτηκε ότι δεν είχε επισκεφθεί τον χώρο. Η κ. Καρυστιανού διερωτήθηκε πώς δόθηκε άδεια για αυτές τις ενέργειες και αν η έρευνα είχε ολοκληρωθεί σε μόλις τρεις ημέρες. Με δάκρυα στα μάτια, πρόσθεσε ότι της μεταφέρθηκαν πληροφορίες για τηλεφωνικές συνεννοήσεις σχετικά με τις εργασίες στον χώρο.

Αιχμές για τη διερεύνηση της πυρόσφαιρας

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η Μαρία Καρυστιανού και για τη διερεύνηση της πυρόσφαιρας, καθώς και για τις εξηγήσεις που δόθηκαν αναφορικά με τα έλαια σιλικόνης. Ζήτησε από το δικαστήριο να επανεξετάσει το ζήτημα αυτό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Περιμένω από το δικαστήριο να κάνει έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας. Να δώσει απαντήσεις σε εμάς που δεν τρώμε το παραμύθι με τα έλαια σιλικόνης».

Η ίδια εξέφρασε την επιθυμία της για «μία Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της».

Κατηγορίες για τον τρόπο διεξαγωγής της ανάκρισης

Η κ. Καρυστιανού απέδωσε ευθύνες στον ανακριτή κ. Σωτήρη Μπακαΐμη για τον τρόπο διεξαγωγής της ανάκρισης. Προχώρησε μάλιστα στον ισχυρισμό ότι ο ανακριτής «εκτελεί εντολές Μητσοτάκη».

Τόνισε ότι οι οικογένειες περίμεναν δυόμισι χρόνια, ενώ το πόρισμα Καρώνη ήρθε δεκαοκτώ μήνες μετά. Υποστήριξε ότι η ανάκριση έκλεισε χωρίς να έχουν δοθεί απαντήσεις στα ερωτήματα των πληγέντων.

Ελλείψεις στη δικογραφία και αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα

Στην κατάθεσή της, η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για «τεράστιο υλικό» από ηχητικά αρχεία και βίντεο, το οποίο, όπως υποστήριξε, απουσίαζε από τη δικογραφία. Άφησε επίσης αιχμές για την κατεύθυνση της ανάκρισης, ειδικά σε ό,τι αφορά τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή.

Τέλος, αναφέρθηκε στον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κώστα Αγοραστό, και στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο μετά το δυστύχημα. Η ίδια υποστήριξε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν λογοδοτήσει όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Reader