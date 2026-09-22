Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη σοκαριστική υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς πρώην συνεργάτης της γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση προχώρησε σε αποκαλύψεις. Ο ίδιος δήλωσε ότι «ήμουν σίγουρος ότι θα πάθει κάποιος κάτι, γιατί ήταν πραγματικά στον κόσμο της», ενώ τόνισε πως τη γυναίκα αυτή «μόνο τα λεφτά την ενδιαφέρουν». Την ίδια στιγμή, η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του τραγουδιστή, έχοντας ήδη εντοπίσει αντιφάσεις στις αρχικές καταθέσεις.

Οι καταγγελίες του πρώην συνεργάτη

Ο πρώην συνεργάτης της γιατρού, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, περιέγραψε την εμπειρία του από τη συνεργασία τους. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη γυναίκα «δεν θα νοιαστεί για τίποτα, ούτε θα ελέγξει» και «μόνο τα λεφτά την ενδιαφέρουν». Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «ήμουν σίγουρος ότι θα πάθει κάποιος κάτι, γιατί ήταν πραγματικά στον κόσμο της» και συμπλήρωσε ότι «δεν συνειδητοποιούσε καν τι έκανε. Ό,τι ακούγεται τώρα είναι όλα αλήθεια».

Ο ίδιος αποκάλυψε πως συνεργαζόταν με τη γιατρό για κάποιο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο εκείνη έκανε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της στο Κολωνάκι για τουλάχιστον τρία χρόνια. Στην αρχή, είχε μαζί της και μία αναισθησιολόγο. Περιέγραψε περιστατικά που δείχνουν την αδιαφορία της, όπως όταν αναζητούσε φλέβα σε άνθρωπο για 3-4 ώρες χωρίς επιτυχία. Όταν συνεργάτης της πρότεινε να μην ταλαιπωρεί τον ασθενή και να επιστρέψει άλλη μέρα, εκείνη απάντησε: «Αν φύγει τώρα, θα χάσω τα λεφτά». Σε μία άλλη περίπτωση, προσπαθούσε να τρυπήσει μία γυναίκα 5-6 φορές και το μηχάνημα χτυπούσε συνέχεια, επειδή δεν υπήρχε καλή ροή.

Η παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. και οι αντιφάσεις

Σχετικά με την υπόθεση, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε ότι η ΕΛ.ΑΣ. επενέβη αυτεπαγγέλτως από τη στιγμή που ενημερώθηκε για τη μεταφορά του τραγουδιστή νεκρού στο νοσοκομείο από ιδιωτικό χώρο. Η παρέμβαση αυτή γίνεται σε κάθε περίπτωση που ένας άνθρωπος μεταφέρεται νεκρός από ιδιωτικό χώρο, είτε πρόκειται για ιατρείο είτε για οικία, με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου.

Η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «ήταν διαφορετικά αυτά που βρήκαν στην πορεία οι αστυνομικοί σε σχέση με αυτά που κατέθεταν αρχικά οι γιατροί στις ένορκες καταθέσεις τους, ως μάρτυρες το πρώτο εκείνο βράδυ». Η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών έχει ήδη παραδώσει δύο εκθέσεις στην ανάκριση, ενώ η διαδικασία με τα ψηφιακά πειστήρια βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Επιπλέον, τόνισε ότι «δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι μεταξύ τους», αναφερόμενη σε χρόνους και άλλα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την προανάκριση.

Τέλος, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι επιπλέον πρόσωπα προέκυψαν κατά την ανάκριση, αφού είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία, και αυτά καλούνται πλέον από τον ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις. Σχετικά με τα δύο πρόσωπα που έχουν προφυλακιστεί, η κ. Δημογλίδου δήλωσε ότι για την Αστυνομία η εμπλοκή τους...

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr