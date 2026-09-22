Επίθεση οδηγού σε δύο γυναίκες αστυνομικούς στην Καισαριανή

Στη σύλληψη ενός 48χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ και της ΟΕΠΤΑ στην Καισαριανή, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου. Ο άνδρας επιτέθηκε και χτύπησε δύο γυναίκες αστυνομικούς, οι οποίες τον είχαν σταματήσει για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το περιστατικό και ο έλεγχος

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 9 το πρωί της Δευτέρας 21/09, στην οδό Θήρωνος. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δύο γυναίκες αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ εντόπισαν τον 48χρονο να οδηγεί το αυτοκίνητό του στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Οι δύο τροχονόμοι έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, με σκοπό να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος και να του επιβληθεί το ανάλογο διοικητικό πρόστιμο για την παράβαση.

Η έντονη αντίδραση του οδηγού

Η αντίδραση του 48χρονου οδηγού ήταν έντονη και απρόβλεπτη. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, φώναξε στις αστυνομικούς: «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα».

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, καθώς ο οδηγός επιτέθηκε στις δύο γυναίκες αστυνομικούς. Χτύπησε τη μία με το κεφάλι στο πρόσωπο και τη δεύτερη με τον αγκώνα στην κοιλιά. Παράλληλα, επιχείρησε να αρπάξει το μπλοκάκι παραβάσεων που κρατούσε μία από τις τροχονόμους.

Άμεση κινητοποίηση και σύλληψη

Αμέσως μετά την επίθεση, οι δύο γυναίκες αστυνομικοί κάλεσαν άμεσα ενισχύσεις. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 48χρονο οδηγό, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής. Ο συλληφθείς βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr