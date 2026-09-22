Ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσλάβουν άτομα τα οποία διαμένουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την παροχή κινήτρων για εργασία στην περιφέρεια.

Το νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης

Το νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης, το οποίο προανήγγειλε η Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στον ΑΝΤ1, έχει ως στόχο να υποστηρίξει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, αφορά επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους οι οποίοι διαβιούν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να παραμείνουν στον τόπο τους.

Βάσει των λεπτομερειών του προγράμματος, η εργασία θα γίνεται εξ αποστάσεως, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να ασκούν τα καθήκοντά τους από τον τόπο κατοικίας τους. Η επιδότηση καλύπτει το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα δώδεκα μηνών, παρέχοντας ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις.

Η κυβερνητική στόχευση για την αποκέντρωση

Όπως επεσήμανε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η αποκέντρωση αποτελεί ένα μεγάλο ζητούμενο για την κυβέρνηση. Μέσω τέτοιων προγραμμάτων, επιχειρείται να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις, ώστε να μετακινηθούν ή να δραστηριοποιηθούν προς την περιφέρεια, συμβάλλοντας στην ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας.

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε τη φιλοσοφία πίσω από το πρόγραμμα, δηλώνοντας: «Η σκέψη είναι ότι ο άνθρωπος αυτός μένει στον τόπο του, μπορεί όμως και να δουλέψει, μπορεί να εργαστεί και, αν αποδείξει την αξία του, θα τον κρατήσει μετά η επιχείρηση». Πρόσθεσε επίσης ότι το πρόγραμμα λειτουργεί ως κίνητρο και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες προσλαμβάνουν κατά προτεραιότητα αυτή την κατηγορία εργαζομένων.

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας και την ανεργία

Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης, η υπουργός αναφέρθηκε και στην τρέχουσα κατάσταση της ανεργίας στη χώρα μας. Υπενθύμισε ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκαν δύο ιστορικά ρεκόρ, τόσο στη μείωση της ανεργίας όσο και στην αύξηση της απασχόλησης. Αυτά τα στοιχεία, όπως τόνισε, αντικατοπτρίζουν τις προσπάθειες που γίνονται για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας.

Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται να δίνει διαρκώς κίνητρα για περισσότερη εργασία. Για τον λόγο αυτό, έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται μια σειρά από μέτρα, τα οποία αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης και την ενεργοποίηση των ανέργων.

Μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης και προκλήσεις

Ένα από τα μέτρα που εφαρμόζονται είναι το επίδομα εργασίας. Σύμφωνα με αυτό, εάν ένας άνεργος βρει δουλειά εντός της περιόδου ανεργίας, το επίδομα ανεργίας μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας, το οποίο ανέρχεται στο μισό του αρχικού ποσού. Αυτό αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για την ταχύτερη επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον, η υπουργός αναφέρθηκε και στην πολιτική της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σχετικά με τις προσφορές εργασίας. Όπως εξήγησε, εάν ένας άνεργος αρνηθεί τρεις προσφορές εργασίας, δεν έχει πλέον θέση στο Μητρώο Ανεργίας της ΔΥΠΑ. Τέλος, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι την τελευταία επταετία έχουν προστεθεί 600.000 περισσότεροι εργαζόμενοι, αλλά παράλληλα επισήμανε ότι η εγχώρια δεξαμενή εργαζομένων εξαντλείται σταδιακά.

Με πληροφορίες από: Reader