«Κάποιος πρέπει να πεθάνει για να αλλάξει κάτι», δήλωσε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης

Στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα αναφέρθηκε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού το βράδυ της Δευτέρας (21/9). Ο ερμηνευτής υποστήριξε πως «πρέπει να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι», συνδέοντας τις απώλειες αυτές με αλλαγές που ακολούθησαν. Έκανε έμμεση αναφορά και στον πρόσφατο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τον χώρο της υγείας.

Οι δηλώσεις του καλλιτέχνη στον Λυκαβηττό

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, απευθυνόμενος στο κοινό του, τόνισε πως «χρειάζεται αυτή η ανθρωποθυσία εδώ και μετά περνά ο καιρός και έντρομος συνειδητοποιείς ότι και πάλι δεν έχει αλλάξει τις περισσότερες φορές». Ο καλλιτέχνης εξέφρασε την άποψη ότι από λίγα πράγματα παίρνουμε κουράγιο, αλλά αυτά είναι σημαντικά.

Ιδιαίτερα, στάθηκε στο γεγονός ότι «σε μία χώρα που βλέπεις ότι πρέπει να χυθεί αίμα, να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι». Αυτή η παρατήρηση αποτέλεσε τον πυρήνα των δηλώσεών του σχετικά με τις κοινωνικές εξελίξεις και την ανάγκη για μεταβολές.

Αναφορές σε τραγικές απώλειες

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Συγκεκριμένα, μνημόνευσε τον Σαχζάτ Λουκμάν, τον Παύλο Φύσσα, καθώς και τον Ζακ Κωστόπουλο, ή Zackie Oh, υπογραμμίζοντας ότι η επέτειος του θανάτου της, της δολοφονίας της, ήταν την ίδια ημέρα με τη συναυλία.

Επίσης, έκανε λόγο για τους «τόσους συνάνθρωποί μας στα Τέμπη», αναφερόμενος στα θύματα της τραγωδίας. Ο ερμηνευτής συμπλήρωσε λέγοντας «είτε είναι διάσημος συνάδελφος σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Κάποιος πρέπει να πεθάνει πάντα για να αλλάξει κάτι. Πού ζούμε; Χρειάζεται αυτή η ανθρωποθυσία εδώ».

Η περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη και η συζήτηση για την υγεία

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης έκανε έμμεση αναφορά και στον πρόσφατο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η απώλεια του τραγουδιστή έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τον χώρο της υγείας, ένα θέμα που ο καλλιτέχνης έθιξε με τις δηλώσεις του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών. Ο θάνατός του επήλθε έπειτα από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης σε γνωστό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η αναφορά στον Βασίλη Μάγγο και το μήνυμα για τον αγώνα

Ο ερμηνευτής, ολοκληρώνοντας τις σκέψεις του, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, παρά τις θυσίες, «περνά ο καιρός και έντρομος συνειδητοποιείς ότι και πάλι δεν έχει αλλάξει τις περισσότερες φορές». Ωστόσο, έστειλε ένα μήνυμα επιμονής και αγώνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, επικαλέστηκε τα λόγια του Βασίλη Μάγγου, λέγοντας: «Όμως δεν τα βάζουμε κάτω, γιατί όπως είπε ο Βασίλης Μάγγος “κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα, πάντα μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία στιγμή. Πάντα θα ξημερώνει”». Μετά από αυτή την αναφορά, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης συνέχισε το πρόγραμμά του.

Με πληροφορίες από: Topontiki