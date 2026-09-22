Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στην Ηγουμενίτσα, προκειμένου να εξακριβωθούν τα κίνητρα που οδήγησαν έναν 27χρονο στην άγρια δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του, Πηνελόπης. Ο δράστης, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών και αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ωστόσο, οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση δεν πείθονται από τους ισχυρισμούς του περί οικονομικών διαφορών, εκτιμώντας ότι δεν έχει αποκαλύψει την πλήρη αλήθεια.

Οι κινήσεις του δράστη και η προσπάθεια παραπλάνησης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος αποφάσισε να μεταβεί από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα με σκοπό να συναντήσει και να σκοτώσει την άτυχη Πηνελόπη. Οι κινήσεις του δείχνουν ότι ήταν αποφασισμένος, καθώς πήγε να τη βρει οπλισμένος, έχοντας σχεδιάσει κάθε του κίνηση.

Αμέσως μετά τη φρικτή γυναικοκτονία, ο δράστης επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις αρχές και να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα. Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι «μας επιτέθηκαν 4 άτομα με κουκούλες για να μας ληστέψουν, χτύπησαν εμένα και το κορίτσι μου, δεν είμαι μακριά από το σημείο, ελάτε να με βρείτε».

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό της 25χρονης Πηνελόπης είναι ανατριχιαστικά. Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της, στον θώρακα και στη ράχη.

Επιπλέον, μετά τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του, ο 27χρονος φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Κατά την ιατροδικαστική εξέταση, εντοπίστηκαν αυτοπροκληθέντα τραύματα στο αριστερό τμήμα του θώρακά του, κοντά στην καρδιά, καθώς και ένα βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα.

Το προφίλ του θύματος και οι αμφιβολίες των αρχών

Η 25χρονη Πηνελόπη εργαζόταν σε εταιρία ιχθυοκαλλιέργειας στην Ηγουμενίτσα. Το επόμενο διάστημα σχεδίαζε να κάνει πραγματικότητα ένα όνειρό της, επιστρέφοντας στην Αθήνα για μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι έμπειροι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξακολουθούν να ερευνούν τα πραγματικά κίνητρα του δράστη, καθώς οι αρχικοί ισχυρισμοί του περί οικονομικών διαφορών δεν τους πείθουν για την αλήθεια πίσω από αυτή τη φρικτή πράξη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr