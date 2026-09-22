Η γιατρός που έχει προφυλακιστεί σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρεται να είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προβλήματα με τις αρχές. Συγκεκριμένα, το 2014 είχε βγει αλώβητη από το πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έπειτα από μία καταγγελία που αφορούσε ιατρική γνωμάτευση σε ανήλικο κορίτσι. Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν ότι κατάφερνε να ξεγλιστρά από τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο της στο Κολωνάκι.

Η υπόθεση του 2014 και η γνωμάτευση σε ανήλικη

Μία παράξενη υπόθεση είχε εκτυλιχθεί το 2014, με «πρωταγωνίστρια» την προφυλακισμένη σήμερα γιατρό. Τότε είχε υπάρξει καταγγελία, σύμφωνα με την οποία η γιατρός είχε εξετάσει ένα ανήλικο κορίτσι και είχε χορηγήσει ιατρική γνωμάτευση στη μητέρα του. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε προβληματική, καθώς η γιατρός δεν είχε τη σχετική ειδικότητα και αρμοδιότητα για την εξέταση ανηλίκων.

Η υπόθεση εξετάστηκε αρχικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, το οποίο παρέπεμψε τη γιατρό στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γνωμάτευση που είχε χορηγηθεί χρησιμοποιήθηκε από τη μητέρα για δικαστική χρήση, καθώς η μητέρα είχε αντιδικία με τον πατέρα του παιδιού. Το ανήλικο παιδί δεν εξετάστηκε από παιδοψυχίατρο, αλλά από τη συγκεκριμένη γιατρό, η οποία φέρεται να εξέτασε το παιδί με ιατρικό μηχάνημα και να διέγνωσε φόβο και άγχος. Στο σχετικό έγγραφο φέρεται να υπογράφει ως «ολιστική ιατρός».

Η αθώωση από το πειθαρχικό και οι συστάσεις

Παρά τις ενστάσεις και τα ερωτήματα που γεννούσε η συγκεκριμένη γνωμάτευση, η γιατρός κατάφερε να βγει αλώβητη από τον έλεγχο του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Αξιόπιστες πηγές σημειώνουν ότι κατά την παρουσία της ενώπιον του Πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η προφυλακισμένη σήμερα γιατρός είχε υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε πως η γνωμάτευση θα είχε δικαστική χρήση.

Εν τέλει, το Πειθαρχικό Συμβούλιο περιορίστηκε σε συστάσεις προς τη γιατρό. Της ζητήθηκε να είναι πιο προσεκτική στο μέλλον και να μην εξετάζει παιδιά, καθώς δεν κατέχει την απαιτούμενη ειδικότητα για τέτοιες περιπτώσεις. Η απόφαση αυτή επέτρεψε στη γιατρό να συνεχίσει το έργο της χωρίς περαιτέρω κυρώσεις εκείνη την περίοδο.

Προφορική καταγγελία για «κομπογιαννίτικες» πρακτικές

Εκτός από την επίσημη καταγγελία του 2014, σε βάρος της γιατρού είχε γίνει και μία ακόμα καταγγελία, η οποία ωστόσο ήταν προφορική. Συγκεκριμένα, ένας άλλος γιατρός είχε καταγγείλει τις πρακτικές που ακολούθησε η προφυλακισμένη γιατρός μετά την εξέταση του ανήλικου παιδιού του. Φέρεται να είχε κάνει λόγο για «κομπογιαννίτικες» πρακτικές, αναφερόμενος στη θεραπεία μιας σοβαρής ασθένειας.

Αυτή η προφορική καταγγελία, αν και δεν οδήγησε σε επίσημη πειθαρχική διαδικασία όπως η προηγούμενη, υποδηλώνει ότι υπήρχαν ενδείξεις προβληματικών πρακτικών γύρω από το όνομά της γιατρού και πριν την τρέχουσα υπόθεση που την οδήγησε στην προφυλάκιση. Οι καταγγελίες αυτές, τόσο οι επίσημες όσο και οι προφορικές, σκιαγραφούν ένα ιστορικό που επανέρχεται στην επικαιρότητα.

Οι έλεγχοι στο ιατρείο του Κολωνακίου

Παράλληλα με τις καταγγελίες, η γιατρός φέρεται να κατάφερνε να ξεγλιστρά από τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο της, που βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Σε αυτοψία που είχε γίνει στις 5 Νοεμβρίου 2025, δεν είχε βρεθεί πουθενά το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ένα στοιχείο που εγείρει ερωτήματα.

Πηγές με γνώση του ελέγχου εξηγούν ότι κατά την αυτοψία, η γιατρός απουσίαζε από το ιατρείο. Ένα σενάριο που εξετάζεται είναι οι προφυλακισμένοι γιατροί να έκρυβαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ογκώδες και μπορεί σχετικά εύκολα να μετακινηθεί, στο δεύτερο ιατρείο τους. Το εν λόγω δεύτερο ιατρείο βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, στην ίδια περιοχή, και είναι επίσης αδειοδοτημένο.

Ενώ σε βάρος της γιατρού υπήρχαν καταγγελίες, το ίδιο δεν ίσχυε για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Το συγκεκριμένο ιατρείο αδειοδοτήθηκε το 2013 και έκτοτε δεν είχε δεχθεί καμία καταγγελία σε βάρος του ως εγκατάσταση.

Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται

Στο μεταξύ, η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Ο Ανακριτής θα συνεχίσει να καλεί βασικούς μάρτυρες, προκειμένου να πέσει πλήρες φως στις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια της ζωής του τραγουδιστή.

Οι προηγούμενες υποθέσεις και οι πρακτικές της προφυλακισμένης γιατρού, όπως αυτές που αναδείχθηκαν από τις πειθαρχικές διαδικασίες και τους ελέγχους των ιατρείων της, αποτελούν πλέον μέρος του ευρύτερου πλαισίου της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis