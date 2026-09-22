Νέα μελέτη για τον καρκίνο του προστάτη: Ο ρόλος των λιπαρών στην επιβίωση

Περίπου 3,5 εκατομμύρια άνδρες στις Ηνωμένες Πολιτείες ζουν σήμερα με καρκίνο του προστάτη, συχνά για πολλά χρόνια μετά τη διάγνωση. Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως σημαντικά στοιχεία σχετικά με τον ρόλο της ποιότητας των λιπαρών που καταναλώνουν, καθώς αυτή μπορεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στη γενικότερη υγεία τους, αλλά και στο προσδόκιμο επιβίωσής τους.

Η σημασία της διατροφής για τους ασθενείς

Η μακροχρόνια επιβίωση με καρκίνο του προστάτη καθιστά τη διατροφή έναν κρίσιμο παράγοντα για την ποιότητα ζωής και την υγεία των ασθενών. Η πρόσφατη έρευνα εστίασε στο πώς οι διατροφικές συνήθειες, και συγκεκριμένα τα είδη των λιπαρών, μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της υγείας τους.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open, βασίστηκε σε εκτενή στοιχεία που συλλέχθηκαν από 4.884 άνδρες. Οι συμμετέχοντες ήταν μέρος της μακροχρόνιας μελέτης Health Professionals Follow-Up Study και είχαν διαγνωστεί με μη μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Η μέση ηλικία τους κατά τη στιγμή της διάγνωσης ανερχόταν στα 69,5 έτη. Οι ερευνητές αξιοποίησαν τις διατροφικές αναφορές των συμμετεχόντων, προκειμένου να υπολογίσουν με ακρίβεια την ποσότητα και το είδος των λιπαρών που κατανάλωναν, και στη συνέχεια εξέτασαν τη σχέση αυτών των διατροφικών συνηθειών με την υγεία τους κατά τα επόμενα χρόνια.

Ο κίνδυνος από τα κορεσμένα λιπαρά

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την επίδραση των κορεσμένων λιπαρών. Συγκεκριμένα, οι άνδρες που κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες κορεσμένων λιπαρών μετά τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, αντιμετώπιζαν 24% αυξημένο κίνδυνο θανάτου κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Η περίοδος αυτή διήρκεσε κατά μέσο όρο σχεδόν 13 χρόνια, συγκριτικά με εκείνους που κατανάλωναν τις μικρότερες ποσότητες.

Η αυξημένη αυτή διαφορά στον κίνδυνο θανάτου αποδόθηκε κυρίως σε θανάτους που προκλήθηκαν από καρδιαγγειακά νοσήματα, καθώς και από άλλες μορφές καρκίνου που δεν σχετίζονταν με τον καρκίνο του προστάτη. Για τις δύο αυτές αιτίες, ο κίνδυνος θανάτου ήταν κατά 42% υψηλότερος. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κανένας συγκεκριμένος τύπος διατροφικού λίπους δεν συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από τον ίδιο τον καρκίνο του προστάτη.

Τα οφέλη των φυτικών λιπαρών

Στον αντίποδα των κορεσμένων λιπαρών, η αντικατάσταση των λιγότερο υγιεινών λιπαρών με εκείνα φυτικής προέλευσης φάνηκε να προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία των ασθενών. Η μελέτη έδειξε ότι η αντικατάσταση του 10% των συνολικών θερμίδων που προέρχονται από ζωικά λιπαρά, τα οποία βρίσκονται κυρίως στο κρέας και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, με φυτικά λιπαρά, συνδέθηκε με 16% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου.

Οι βασικές πηγές αυτών των «καλύτερων» λιπαρών περιλαμβάνουν τα μονοακόρεστα λιπαρά, τα οποία βρίσκονται σε αφθονία στο ελαιόλαδο και το αβοκάντο, καθώς και τα πολυακόρεστα λιπαρά, που περιέχονται κυρίως σε διάφορα φυτικά έλαια. Αυτή η διατροφική αλλαγή υπογραμμίζει τη σημασία της επιλογής ποιοτικών λιπαρών για τη βελτίωση της υγείας.

Ειδικά ευρήματα για τα μονοακόρεστα λιπαρά

Η έρευνα προχώρησε σε πιο λεπτομερή ανάλυση, εξετάζοντας ειδικά την επίδραση των μονοακόρεστων λιπαρών. Τα αποτελέσματα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακά σε αυτή την περίπτωση. Συγκεκριμένα, η αντικατάσταση μόλις του 5% των θερμίδων που προέρχονται από κορεσμένα λιπαρά με μονοακόρεστα λιπαρά συνδέθηκε με 20% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου.

Οι ερευνητές δεν βρήκαν ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι οι διατροφικές αλλαγές σχετίζονταν απλώς με το πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση του καρκίνου του προστάτη. Αυτό υποδηλώνει ότι τα οφέλη των υγιεινών λιπαρών είναι ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της νόσου κατά τη διάγνωση, προσφέροντας μια σημαντική προοπτική για τη διαχείριση της υγείας των ασθενών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis