Πανελλαδικές 2026: Ειδική εισαγωγή στα ΑΕΙ για πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Το υπουργείο Παιδείας καθόρισε τους δικαιούχους και τα δικαιολογητικά για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η απόφαση αφορά μαθητές και αποφοίτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που προέρχονται από περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα εισαχθούν καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.).

Οι δικαιούχοι της ειδικής εισαγωγής

Το δικαίωμα της ειδικής εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων. Πρόκειται για μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 2025-2026, οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στα Λύκεια των πληγεισών περιοχών. Επιπλέον, περιλαμβάνονται και οι απόφοιτοι που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις.

Κοινή προϋπόθεση για όλους τους δικαιούχους είναι η συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2026. Η ρύθμιση εφαρμόζεται για όσους υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2026, μετά το συμβάν της φυσικής καταστροφής.

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την υπαγωγή των υποψηφίων στο ειδικό ποσοστό αυτής της κατηγορίας, απαιτείται η κατάθεση συγκεκριμένων δικαιολογητικών. Αυτά τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν οι πληγείσες περιοχές.

Η ακριβής ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, καθώς και το ειδικό ποσοστό που θα αποδοθεί στους υποψηφίους, θα καθοριστούν με νεότερη υπουργική απόφαση. Το ποσοστό αυτό θα υπολογιστεί βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026, ανά κατηγορία Λυκείου.

Το ειδικό ποσοστό εισαγωγής

Το ειδικό ποσοστό εισαγωγής που θα καθοριστεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% ανά κατηγορία Λυκείου. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), καθώς και τα ημερήσια και εσπερινά σχολεία.

Η υπουργική απόφαση που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες του ποσοστού και την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά αποκλειστικά και μόνο το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Οι περιοχές που καλύπτονται από τη ρύθμιση

Η υπουργική απόφαση αφορά μαθητές της τελευταίας τάξης και αποφοίτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων από συγκεκριμένες περιοχές που επλήγησαν. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν τον Δήμο Μαραθώνος, τον Δήμο Σαρωνικού, τον Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, τον Δήμο Ωρωπού, τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, καθώς και τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται η Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής και οι Δημοτικές Ενότητες Αγίου Στεφάνου και Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, η ρύθμιση αφορά τον Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας και τον Δήμο Μεγαρέων. Για την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών, καλύπτεται ο Δήμος Γλυφάδας. Τέλος, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, περιλαμβάνεται η Δημοτική Ενότητα Κυθήρων του Δήμου Κυθήρων, ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, οι Δήμοι Ακτίου – Βόνιτσας και Θέρμου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis