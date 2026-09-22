Επανεμφανίστηκαν προβλήματα στις πληρωμές των αγροτών από την ΑΑΔΕ

Νέα προβλήματα έχουν ανακύψει σχετικά με τις πληρωμές των αγροτών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Τα μηνύματα που φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου από τον αγροτικό κόσμο, μέσω των γαλάζιων βουλευτών, δεν είναι ενθαρρυντικά, παρά τις ανακοινώσεις μέτρων ανακούφισης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχουν δεσμευτεί για τις επόμενες καταβολές κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο.

Ανησυχίες για τις επικείμενες καταβολές

Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, αρκετοί, ακόμα και υπουργοί, εκφράζουν φόβους ότι οι πληρωμές δεν θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ανησυχία στον αγροτικό τομέα, ο οποίος αναμένει τις ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών του.

Μέχρι σήμερα, ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση ούτε οι μισοί αγρότες. Το γεγονός αυτό οδήγησε την ΑΑΔΕ στην έκδοση ανακοίνωσης, η οποία περιείχε μία ευγενική υπενθύμιση προς τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Πολυπαραγοντικό το πρόβλημα των καθυστερήσεων

Το πρόβλημα των καθυστερήσεων στις αιτήσεις και τις πληρωμές χαρακτηρίζεται ως πολυπαραγοντικό. Ένας λόγος είναι ότι κάποιοι αγρότες ενδέχεται να μην έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους από αμέλεια. Ωστόσο, η πλειονότητα των αιτήσεων καθυστερεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΥΔ).

Τα ΚΥΔ, λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει στο σύστημα, αντιμετωπίζουν απώλεια εργασιών, γεγονός που επηρεάζει την ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτήσεων. Αυτή η κατάσταση συντελεί στην καθυστέρηση της συνολικής διαδικασίας.

Μετάβαση συστήματος και πιέσεις για απλοποίηση

Το σύστημα πληρωμών παραμένει σε φάση μετάβασης, παρόλο που η ολοκλήρωσή του θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί πριν από έναν μήνα. Η παρατεταμένη αυτή περίοδος προσαρμογής δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία των διαδικασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, γαλάζια στελέχη ασκούν πιέσεις ώστε να καταργηθούν ορισμένες από τις προβλέψεις της πλατφόρμας Myagro. Στόχος είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η επιτάχυνση των πληρωμών προς τους αγρότες, αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια που προκύπτουν από τις υφιστάμενες ρυθμίσεις.

Η στάση της ΑΑΔΕ και οι περιορισμοί

Από την πλευρά της, η ΑΑΔΕ δηλώνει ότι δεν υφίσταται τεχνικό ή συστημικό ζήτημα στην πλατφόρμα. Παρόλα αυτά, εξετάζονται βελτιώσεις στο σύστημα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες για τους αγρότες.

Η ΑΑΔΕ υπόκειται σε έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητά της να προχωρήσει σε περαιτέρω απλοποίηση του συστήματος. Αυτός ο παράγοντας καθιστά πιο σύνθετη την υλοποίηση αλλαγών που θα μπορούσαν να επιταχύνουν τις πληρωμές.

Προβλέψεις για νέο γύρο έντασης

Εάν οι πληρωμές προς τους αγρότες καθυστερήσουν, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος έντασης μεταξύ της κυβέρνησης και του αγροτικού κόσμου. Αυτή η εξέλιξη θα έχει πολιτικές προεκτάσεις για την κυβερνητική παράταξη, ενισχύοντας την πίεση που ήδη δέχεται από τον αγροτικό τομέα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis