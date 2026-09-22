Αυστηρότερη αντιμετώπιση των κυκλωμάτων που εξαπατούν ηλικιωμένους προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ και στο ΕΡΤnews. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την προώθηση νέων παρεμβάσεων, καθώς οι απάτες αυτές έχουν εξελιχθεί σε «μάστιγα». Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια περίοδος ακυβερνησίας για τη χώρα.

Αυστηροποίηση του πλαισίου για τις απάτες

Ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο και βαριές ποινές για τις τηλεφωνικές και άλλες απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «θα τους πάρει ο διάολος» και πως «θα πάμε σε πολύ σκληρά πράγματα».

Ο Γιώργος Φλωρίδης προανήγγειλε την έλευση αυστηρών ποινών, διευκρινίζοντας ότι εξετάζεται πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθειρξης. «Πρέπει να καταλάβουν ότι εφόσον συνεχίζεται αυτό και δεν βάζουν μυαλό με τόσες φυλακίσεις, θα πάμε σε καθείρξεις», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι δράστες φαίνεται να θεωρούν πως το οικονομικό όφελος που προσδοκούν είναι μεγαλύτερο από την πιθανότητα να οδηγηθούν στη φυλακή.

Νέα μέτρα προστασίας των ηλικιωμένων

Στο πλαίσιο των νέων παρεμβάσεων, ο υπουργός Δικαιοσύνης βρίσκεται σε συνεννόηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι η διάθεση ειδικών συσκευών σε ηλικιωμένους. Μέσω αυτών των συσκευών, οι πολίτες θα μπορούν, με το πάτημα ενός κουμπιού, να ειδοποιούν άμεσα την Αστυνομία σε περίπτωση κινδύνου ή απόπειρας εξαπάτησης.

Ο κ. Φλωρίδης διευκρίνισε ότι θα εξεταστεί και το ηλικιακό όριο για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Αστυνομίας αποτελεί βασικό άξονα για την αντιμετώπιση του φαινομένου, το οποίο ο υπουργός χαρακτήρισε ως «μάστιγα» που δεν σταματιέται παρά τις συνεχείς συλλήψεις.

Πολιτική σταθερότητα και εθνική διακινδύνευση

Στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε εκ νέου στη συζήτηση για το ενδεχόμενο παρατεταμένης ακυβερνησίας μετά τις εκλογές. Συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα με την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρίσεων, λέγοντας: «Ας έρθει κάποιος να μου πει ότι η Ελλάδα δεν είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση».

Απαντώντας σε κριτική για προηγούμενες δηλώσεις του, ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ότι «στην Ελλάδα του δικομματισμού ποτέ δεν υπήρχε δίλημμα στον ελληνικό λαό αν θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι για τον ίδιο, «το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος».

Τα γεγονότα του Έβρου το 2020

Ως παράδειγμα της σημασίας της ισχυρής κυβέρνησης, ο Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε στα γεγονότα του 2020 στον Έβρο, όταν σημειώθηκαν μαζικές προσπάθειες εισόδου μεταναστών. «Αν δεν υπήρχε ισχυρή κυβέρνηση, η Ελλάδα θα έπεφτε χωρίς να έχει πέσει μια τουφεκιά», δήλωσε.

Πρόσθεσε: «Φανταστείτε αυτό το γεγονός να συνέβαινε σε περίοδο ακυβερνησίας». Ο υπουργός χαρακτήρισε όσα συνέβησαν στον Έβρο «κανονική επίθεση» και αναφέρθηκε στην επιγραφή στις Καστανιές, η οποία λέει ότι «αυτός ο πόλεμος κερδήθηκε χωρίς να πέσει μια σφαίρα».

Θέματα διαφθοράς

Ο υπουργός Δικαιοσύνης τοποθετήθηκε και για το ζήτημα της διαφθοράς. Σχετικά με αυτό, έθεσε υπό αμφισβήτηση την ύπαρξη ενός απόλυτου μέτρου για την αποτύπωση του φαινομένου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader