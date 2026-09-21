Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Εκεί εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 27χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον σοβαρές κατηγορίες. Η υπόθεση αφορά τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Οι κατηγορίες και τα ευρήματα

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στον 27χρονο είναι βαρύτατες και αφορούν τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ένα αδίκημα που επισύρει αυστηρές ποινές.

Επιπλέον, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, αναδεικνύοντας την πτυχή της σχέσης του με το θύμα. Οι κατηγορίες επεκτείνονται και σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ μία ακόμη κατηγορία αφορά τη νομοθεσία περί ναρκωτικών. Η τελευταία αυτή κατηγορία συνδέεται με την ανεύρεση τριών ηρεμιστικών χαπιών, τα οποία εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του κατηγορούμενου.

Η προφορική ομολογία και οι δικαστικές εξελίξεις

Ο 27χρονος, ο οποίος βρίσκεται υπό φρούρηση στο Νοσοκομείο Φιλιατών, έχει ήδη προβεί σε προφορική ομολογία στους αστυνομικούς. Στην ομολογία του, παραδέχθηκε ότι είναι ο δράστης της δολοφονίας της 25χρονης.

Παρά την ομολογία, ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία από τις δικαστικές αρχές. Η προθεσμία αυτή του δόθηκε προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών, ο 27χρονος επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία, ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης.

Η προσπάθεια παραπλάνησης των αρχών

Αρχικά, ο 27χρονος επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, προσπαθώντας να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα μιας επίθεσης. Μετά το έγκλημα, ο πρώην σύντροφος της 25χρονης τηλεφώνησε ο ίδιος στην Αστυνομία, περιγράφοντας ένα σκηνικό επίθεσης από αγνώστους.

Για να ενισχύσει την εκδοχή που παρουσίαζε στις αρχές, ο 27χρονος είχε τραυματίσει και τον εαυτό του, δημιουργώντας ένα ψεύτικο άλλοθι. Η προσπάθειά του να στήσει ένα τέτοιο σκηνικό είχε ως στόχο να αποπροσανατολίσει τις έρευνες και να αποκρύψει την αλήθεια για τη δολοφονία.

Το χρονικό του τηλεφωνήματος και του εντοπισμού

Η Αστυνομία είχε ήδη λάβει ενημέρωση για μία νεαρή γυναίκα που βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις της. Λίγα λεπτά αργότερα, δέχθηκε το τηλεφώνημα από τον 27χρονο, ο οποίος προσπαθούσε να στήσει το σκηνικό της επίθεσης.

Ήταν ακριβώς 21:44 όταν ο άνδρας ανέφερε στους αστυνομικούς: «μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι». Εκείνη τη στιγμή, ο 27χρονος δεν ήταν σε θέση να δώσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν. Ακολούθησαν άμεσες αναζητήσεις από τις αρχές, οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισμό του τραυματισμένου άνδρα περίπου 20 με 30 λεπτά αργότερα.

Παραλληλισμοί με παλαιότερη υπόθεση

Το σκηνικό που επιχείρησε να στήσει ο 27χρονος στην Ηγουμενίτσα, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα, παραπέμπει σε μία παλαιότερη υπόθεση που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Συγκεκριμένα, η προσπάθεια παραπλάνησης των αρχών θυμίζει την υπόθεση των Γλυκών Νερών.

Στην εν λόγω υπόθεση, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είχε παρουσιάσει στις Αρχές μία διαφορετική ιστορία σχετικά με τη δολοφονία της Καρολάιν, στην προσπάθειά του να συγκαλύψει την πράξη του. Αυτός ο παραλληλισμός αναδεικνύει την ομοιότητα στην τακτική που ακολουθήθηκε για την παραπλάνηση των διωκτικών αρχών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis