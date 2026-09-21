Δύο νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Γιοσέμιτι

Δύο μέλη πληρώματος ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα εντός του Εθνικού Πάρκου Γιοσέμιτι των ΗΠΑ. Η Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την απώλεια των δύο ανθρώπων, οι οποίοι ήταν οι μοναδικοί επιβαίνοντες στο ελικόπτερο.

Το δυστύχημα στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι

Η συντριβή του ελικοπτέρου, τύπου Eurocopter AS32, σημειώθηκε την Κυριακή, λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με την τοπική ώρα Ειρηνικού. Το αεροσκάφος κατέπεσε μέσα στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι, ενώ συμμετείχε ενεργά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς Dome Fire.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ήταν αυτή που ανακοίνωσε τις πρώτες λεπτομέρειες σχετικά με την πτώση του ελικοπτέρου. Οι δύο χειριστές που επέβαιναν στο αεροσκάφος ήταν οι μόνοι που βρίσκονταν μέσα σε αυτό τη στιγμή του δυστυχήματος, όπως επιβεβαιώθηκε από τις αρχές.

Η επιβεβαίωση της απώλειας από την εταιρεία

Η αεροπορική εταιρεία Precision, LLC, γνωστή και με την διαδικτυακή της ονομασία Flyprecision, εξέδωσε ανακοίνωση την Κυριακή, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο των δύο μελών της ομάδας της. Η εταιρεία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια, τονίζοντας ότι «είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την απώλεια και δυσκολευόμαστε να βρούμε τα λόγια».

Οι δύο χειριστές εκτελούσαν αποστολή στο πλαίσιο σύμβασης που είχε συναφθεί με τη Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, συνεργάζονταν με την ομάδα Price Valley Rappel Crew, η οποία έχει την έδρα της στο Άινταχο. Η εκπρόσωπος της Δασικής Υπηρεσίας, Έιντριεν Φρίμαν, διευκρίνισε ότι οι χειριστές πραγματοποιούσαν επιχειρήσεις κατάσβεσης στην πυρκαγιά Dome Fire την ώρα του δυστυχήματος.

Η πυρκαγιά Dome Fire και οι επιχειρήσεις

Το ελικόπτερο συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς Dome Fire, η οποία μαίνεται στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι. Η πυρκαγιά έχει ήδη επεκταθεί σε μια έκταση που ξεπερνά τα 3.000 στρέμματα, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές στην περιοχή.

Παρά τις προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης, η φωτιά έχει περιοριστεί μόνο κατά 15% μέχρι στιγμής. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται, με το προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας να δίνει μάχη με τις φλόγες σε ένα δύσκολο περιβάλλον.

Οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του ελικοπτέρου παραμένουν άγνωστα και θα διερευνηθούν ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού.

Επιπλέον, η Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει τη δική της ξεχωριστή έρευνα για το συμβάν, όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Έιντριεν Φρίμαν. Οι ερευνητές του NTSB δεν έχουν ακόμη καταφέρει να φτάσουν στο σημείο της συντριβής λόγω των επικρατουσών συνθηκών της πυρκαγιάς. Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η μετάβαση στην περιοχή θα γίνει «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της πυρκαγιάς».

Με πληροφορίες από: Topontiki