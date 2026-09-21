Μια ώρα και 17 λεπτά έκανε το ασθενοφόρο να φτάσει στην Καρίτσα: «Είμαι ξυλοκόπος και μου έλεγαν να κάνω ΚΑΡΠΑ στο παιδί μου»

Ο 15χρονος που κατέληξε αιφνίδια στην Καρίτσα έπασχε από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, μια κληρονομική πάθηση όπου ο καρδιακός μυς γίνεται αφύσικα παχύς. Οι πάσχοντες μπορεί να εκδηλώσουν σοβαρές αρρυθμίες ή αιφνίδια καρδιακά επεισόδια. Ο θάνατος, όμως, του αγοριού δεν ήταν προδιαγεγραμμένος, καθώς το ασθενοφόρο χρειάστηκε μία ώρα και 17 λεπτά για να φτάσει στο σημείο. Το αγόρι κατέρρευσε στις 21:03, ενώ το ασθενοφόρο αφίχθη στις 22:20.

Η καθυστέρηση του ασθενοφόρου και η μαρτυρία του πατέρα

Ο πατέρας του 15χρονου, Γρηγόρης Πολύζος, μίλησε για την τραγική καθυστέρηση του ασθενοφόρου, τονίζοντας ότι δεν έφτασε σε 45 λεπτά, αλλά σε μία ώρα και 17 λεπτά. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «το παιδί μου, σε 45 λεπτά μπορεί να το προλάβαινα. Στη μία ώρα δεν μπορεί», προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ο κ. Πολύζος επισήμανε ότι παρότι δεν γνώριζαν πρώτες βοήθειες, ακολούθησαν τις οδηγίες του ΕΚΑΒ και έκαναν ΚΑΡΠΑ. «Μας είπαν “κάντε ΚΑΡΠΑ”. Ήμασταν τέσσερα άτομα, πατέρας, μάνα και δύο άλλα αδέλφια. Μάθαμε να κάνουμε και ΚΑΡΠΑ. Καμία σχέση με το αντικείμενο. Ξέρετε τι δουλειά κάνω ξυλοκόπος είμαι. Θα με μάθουν να κάνω ΚΑΡΠΑ από το τηλέφωνο; Πού στο παιδί μου;», είπε χαρακτηριστικά.

Η άρνηση μεταφοράς με ιδιωτικό μέσο

Ο πατέρας του 15χρονου ανέφερε επίσης ότι πρότεινε να μεταφέρουν τον γιο του στο νοσοκομείο με το δικό τους αυτοκίνητο. Ο ίδιος δήλωσε ότι ο γιος του θα μπορούσε να φτάσει στη Λάρισα σε λιγότερο από μισή ώρα.

Ωστόσο, όπως είπε, τον αποθάρρυναν από αυτή την ενέργεια. «Τους πρότεινα να βάλω το παιδί μου στο αυτοκίνητο. Ο γιος μου θα το έφτανε στη Λάρισα σε λιγότερο από μισή ώρα. Και μου είπε “δεν κάνει να το μετακινήσετε το παιδί”. Και άκουσα. Και δεν το μετακίνησα. Σήμερα το έχω ντυμένο γαμπρό», εξήγησε ο κ. Πολύζος.

Η στάση του πατέρα απέναντι στους διασώστες

Ο Γρηγόρης Πολύζος ξεκαθάρισε ότι δεν στρέφεται εναντίον των διασωστών που έφτασαν τελικά στην Καρίτσα. Αναγνώρισε την προσπάθειά τους, δηλώνοντας: «Οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ, δεν κατηγορώ κανέναν. Μπορεί να έκαναν και μία ώρα ΚΑΡΠΑ. Γνώστες, προσωπικό του ΕΚΑΒ. Προσπάθησαν, έκαναν τα πάντα».

Ο ίδιος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό, λέγοντας: «Τους ανθρώπους εδώ τους ευχαρίστησα. Τους έσφιξα τα χέρια. Προσπάθησαν για να σώσουν το παιδί μου. Αργά».

Η απάντηση του ΕΚΑΒ για τα ασθενοφόρα

Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ, τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα, καλύπτοντας την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Για το τραγικό περιστατικό, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 21:05 το βράδυ της 20ης Σεπτεμβρίου 2026 για επείγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας.

Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων βρίσκονταν σε διακομιδές περιστατικών. Το ένα μετέφερε ασθενή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και το άλλο στο Συκούριο. Ως εκ τούτου, στάλθηκε Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία αφίχθη στην Καρίτσα.

Οι αποστάσεις που αναφέρονται είναι 55 λεπτά από Λάρισα προς Καρίτσα, 50 λεπτά από Αγιά προς Καρίτσα και 47 λεπτά από Γόννους προς Καρίτσα.

Η προσωπική τραγωδία της οικογένειας

Ο Γρηγόρης Πολύζος μοιράστηκε τον προσωπικό του πόνο, αναφέροντας: «Είμαστε σε ένα σπίτι τέσσερα άτομα και δεν ξέρουμε πού είναι ο μικρός».

Περιέγραψε επίσης μια συγκινητική αλλαγή στα οικογενειακά σχέδια: «Το Σάββατο θα βάφτιζα τον εγγονό μου και σήμερα έχω κηδεία. Αλλάζουμε το όνομα του εγγονού μου και ο γιος μου δίνει το όνομα του μικρού. Ο γιος μου δεν θα το ακούσει όμως. Θα μεγαλώσει με το όνομα του γιου μου και δεν θα τον γνωρίσει», κατέληξε.

Με πληροφορίες από: Topontiki