Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να είχε λάβει φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, κατέθεσε στον ανακριτή. Η κατάθεσή του αναμένεται να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της υπόθεσης, περιγράφοντας τις επαφές του με τον Μαζωνάκη και τη συνεργασία του με την 56χρονη γιατρό, η οποία είναι κατηγορούμενη.

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή και οι επαφές με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σύμφωνα με την κατάθεση του υπνοθεραπευτή, η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό του κύκλο. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων, οι οποίοι φέρεται να μεσολάβησαν για αυτή τη γνωριμία. Λίγες ημέρες πριν από το πρώτο ραντεβού που είχε προγραμματιστεί στο Ψυχικό, άνθρωπος από τον επαγγελματικό χώρο του τραγουδιστή επικοινώνησε μαζί του, ενημερώνοντάς τον ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης τον είχε δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιθυμούσε να τον συναντήσει.

Ο υπνοθεραπευτής διευκρίνισε ότι στην πρώτη τους συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν πραγματοποιήθηκε κάποια συνεδρία. Αντιθέτως, έγινε μία συζήτηση και λήφθηκαν κάποια αρχικά στοιχεία. Ο τραγουδιστής είχε καθυστερήσει περίπου 40 λεπτά σε αυτό το ραντεβού. Για τον λόγο αυτό, ο υπνοθεραπευτής επικοινώνησε με τη γιατρό, προκειμένου να πληροφορηθεί εάν ο Μαζωνάκης είχε φτάσει στην ώρα του στο ιατρείο της και να υπολογίσει τυχόν καθυστέρηση και στο δικό του επόμενο ραντεβού. Η επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ τους είχε οριστεί για την Τετάρτη στις 17:00, με σκοπό τη λήψη πλήρους ιστορικού.

Η διεπιστημονική συνεργασία με την 56χρονη γιατρό

Ο υπνοθεραπευτής ανέφερε στην κατάθεσή του ότι διατηρούσε μακρά επαγγελματική συνεργασία με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό. Μάλιστα, όπως υποστήριξε, είχε υπογράψει και σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας μαζί της. Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, Γιάννης Γλύκας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, παρείχε περαιτέρω στοιχεία για αυτή τη συνεργασία, αναφέροντας ότι η σύμβαση είχε καταρτιστεί από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Βάσει αυτής της σύμβασης, το ζευγάρι των γιατρών παρείχε στον υπνοθεραπευτή χώρο επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη για τις δραστηριότητές του. Ερωτηθείς εάν υπήρχε συνεργασία και πριν από την υπογραφή της επίσημης σύμβασης, ο δικηγόρος απάντησε ότι ενδεχομένως να υπήρχε μία πιο αραιή συνεργασία και ανταλλαγή πελατών, η οποία όμως μορφοποιήθηκε και επισημοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025. Η σχέση αυτή, όπως διευκρινίστηκε, είναι επίσημη και κατατεθειμένη στην Εφορία εδώ και περίπου έναν χρόνο.

Οικονομικοί όροι και ανταλλαγή ασθενών

Η συμφωνία διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της κατηγορούμενης γιατρού περιλάμβανε και συγκεκριμένους οικονομικούς όρους. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Γιάννη Γλύκα, η αμοιβή που είχε συμφωνηθεί και είναι καταγεγραμμένη ανερχόταν στα 40 ευρώ ανά πρόσωπο. Αυτό σημαίνει ότι η συνεργασία προέβλεπε την ανταλλαγή ασθενών, με τη γιατρό να προσφέρει ασθενείς στον υπνοθεραπευτή, ο οποίος πλαισιωνόταν από την ίδια.

Ο δικηγόρος σημείωσε ότι η επαγγελματική του σχέση με τον εντολέα του είναι πρόσφατη και δεν έχει προλάβει να αναζητήσει περισσότερα στοιχεία σχετικά με το μακρινό παρελθόν της συνεργασίας τους. Ωστόσο, τόνισε ότι η μοναδική σχέση με την κατηγορούμενη γιατρό είναι η σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας και τίποτα άλλο, καθιστώντας σαφή την επίσημη φύση αυτής της επαγγελματικής σχέσης.

Η φωτογραφία της πλασμαφαίρεσης και η επικοινωνία

Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να δήλωσε ότι ξαφνιάστηκε όταν είδε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, η οποία του είχε αποσταλεί από την 56χρονη γιατρό. Η φωτογραφία αυτή ελήφθη στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής υποβαλλόταν στην εν λόγω διαδικασία. Πριν από την ανταλλαγή μηνυμάτων σχετικά με το περιστατικό, είχαν προηγηθεί και τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού.

Η θέση του δικηγόρου για την υπόθεση

Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, Ιωάννης Γλύκας, υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο κ. Γλύκας δήλωσε ότι ο υπνοθεραπευτής προσήλθε αυτοβούλως για να καταθέσει στις Αρχές, δείχνοντας τη διάθεσή του να συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα. Τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στην παρουσία ή στη δραστηριότητα του υπνοθεραπευτή και στον θάνατο του τραγουδιστή.

Ο δικηγόρος επανέλαβε ότι το σημαντικότερο είναι πως δεν υφίσταται κανένας σύνδεσμος μεταξύ των πράξεων του εντολέα του και του τραγικού συμβάντος. Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή και οι διευκρινίσεις του δικηγόρου του αποτελούν μέρος της ευρύτερης έρευνας για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos