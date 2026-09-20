Ερωτήματα για την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη: Οι προβληματισμοί του Πάνου Λαζαράτου

Σοβαρά ερωτήματα ανακύπτουν σχετικά με το χρονικό σημείο κατά το οποίο διαπιστώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως αυτά τίθενται από τον καθηγητή Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Πάνο Λαζαράτο. Ο καθηγητής εστιάζει στις ώρες που έχουν γίνει γνωστές από την κλήση του ΕΚΑΒ μέχρι την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς», εκφράζοντας προβληματισμό για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

Οι προβληματισμοί για το κρίσιμο διάστημα

Ο Πάνος Λαζαράτος, καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, κάνει λόγο για ένα χρονικό διάστημα 55 λεπτών, το οποίο εκτείνεται από την άφιξη του τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς» έως την επίσημη ώρα θανάτου. Αυτό το διάστημα έχει προκαλέσει την προσοχή του καθηγητή, ο οποίος ζητά περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο νοσοκομείο «Ελπίς» στις 16:45, χωρίς σφυγμό και αναπνοή. Ωστόσο, η επίσημη ώρα θανάτου δηλώθηκε στις 17:40, δημιουργώντας ένα κενό 55 λεπτών που ο καθηγητής χαρακτηρίζει ως μη πειστικό.

Ο ίδιος αναφέρει πως αυτή η χρονική διαφορά «δεν φαίνεται πειστική» υπό το πρίσμα των στοιχείων που έχουν γίνει γνωστά έως σήμερα. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια αυτού του κρίσιμου χρονικού παραθύρου.

Η υπουργική απόφαση και τα ιατρικά κριτήρια

Στη σχετική ανάρτησή του στο Facebook, ο Πάνος Λαζαράτος επικαλείται την υπουργική απόφαση Γ2γ/ΓΠ.55087/2024. Η απόφαση αυτή καθορίζει με σαφήνεια τα ιατρικά κριτήρια που απαιτούνται για την επιβεβαίωση του θανάτου ενός ατόμου, θέτοντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι ο θάνατος μπορεί να επιβεβαιωθεί με βάση κυκλοφορικά κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι για να διαπιστωθεί ο θάνατος, πρέπει να υπάρχει συνεχής απουσία καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας.

Το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη συνεχή απουσία καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο θάνατος, ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε λεπτά. Αυτή η διάταξη αποτελεί ένα βασικό σημείο αναφοράς για την ιατρική πρακτική και τη νομική κατοχύρωση της διαπίστωσης του θανάτου.

Αίτημα για ενδελεχή διερεύνηση

Ο καθηγητής Λαζαράτος ζητά, μάλιστα, να εξεταστεί λεπτομερώς τι ακριβώς συνέβη στο μεσοδιάστημα των 55 λεπτών. Το διάστημα αυτό ξεκινά από τις 16:45, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς σφυγμό και αναπνοή, και φτάνει έως τις 17:40, που δηλώθηκε ως επίσημη ώρα θανάτου.

Η απαίτηση για λεπτομερή εξέταση του μεσοδιαστήματος υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και καταγραφή όλων των ιατρικών και διοικητικών ενεργειών που έλαβαν χώρα. Ο Πάνος Λαζαράτος επιδιώκει να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και διαδικασίες κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου.

Παράλληλα, ο καθηγητής ζητά να διερευνηθούν σε βάθος οι επικοινωνίες και όλα τα στοιχεία που αφορούν τις κρίσιμες αυτές ώρες. Η διερεύνηση των επικοινωνιών μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τις αποφάσεις και τις ενέργειες που έγιναν, συμβάλλοντας στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Νέα στοιχεία γύρω από την υπόθεση Μαζωνάκη

Στο πλαίσιο της ευρύτερης υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, έχουν προκύψει και άλλα στοιχεία που χρήζουν διερεύνησης. Ένα από αυτά αφορά ένα μήνυμα SMS, το οποίο φέρεται να έστειλε εργαζόμενη σε συγγενικό της πρόσωπο.

Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μηνύματος αναφέρει χαρακτηριστικά «Άστα του έδωσε μέθη». Αυτή η πληροφορία προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς υποδεικνύει πιθανές ενέργειες που σχετίζονται με τη χορήγηση ουσιών στον τραγουδιστή.

Το μήνυμα αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να «καίει» τη Γάκα. Η αναφορά αυτή υποδηλώνει ότι το περιεχόμενο του SMS μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το συγκεκριμένο πρόσωπο, καθώς συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki