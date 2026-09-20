Ένα μήνυμα που αποδίδεται σε εργαζόμενη της «κλινικής» στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, φέρεται να ενοχοποιεί την Ιωάννα Γάκα. Το μήνυμα αυτό, που φέρεται να στάλθηκε σε οικείο πρόσωπο της εργαζόμενης, περιέχει μία φράση που συνδέει τη γιατρό με τη χορήγηση «μέθης» στον καλλιτέχνη.

Το περιεχόμενο του μηνύματος

Συγκεκριμένα, το επίμαχο μήνυμα αναφέρει: «Άστα η … (απευθύνεται με χαρακτηρισμό στη γιατρό) έδωσε μέθη». Αυτή η φράση, που φέρεται να ανήκει σε εργαζόμενη της κλινικής, αποτελεί ένα νέο στοιχείο στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και θέτει τη γιατρό Ιωάννα Γάκα στο επίκεντρο.

Η εμπλοκή του υπνοθεραπευτή

Στην υπόθεση συνδέεται και ένας υπνοθεραπευτής, λόγω μιας φωτογραφίας που φέρεται να του έστειλε η 56χρονη γιατρός στο κινητό του τηλέφωνο. Η φωτογραφία αυτή απεικονίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να κληθεί να καταθέσει. Θα πρέπει να απαντήσει τόσο για την επαγγελματική του συνεργασία με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, όσο και για τον λόγο που η Ιωάννα Γάκα του απέστειλε την εν λόγω φωτογραφία με τον δημοφιλή καλλιτέχνη σε αυτή την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr