Υποχρεωτική ψηφιακή κάρτα εργασίας σε όλο το Δημόσιο

Το υπουργείο Εσωτερικών προωθεί την καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ολόκληρο το Δημόσιο. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη επίβλεψη της τήρησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων, καταγράφοντας με ακρίβεια την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, καθώς και κάθε μεταβολή στο ημερήσιο πρόγραμμά τους.

Το εύρος εφαρμογής και οι στόχοι

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα καλύπτει το προσωπικό του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας τους, είτε αυτή είναι δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Όπως αναφέρεται από το υπουργείο Εσωτερικών, η μεταρρύθμιση αυτή έχει ως βασικό στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων. Επιπλέον, επιδιώκεται ο περιορισμός φαινομένων κατάχρησης ή καταστρατήγησης του ωραρίου, καθώς και η μείωση της διοικητικής γραφειοκρατίας που συνδέεται με τα χειρόγραφα ή ανακριβή συστήματα καταγραφής.

Το νομοθετικό πλαίσιο και η λειτουργία

Το νέο ενιαίο πλαίσιο καταγραφής του χρόνου εργασίας δημιουργείται μέσω του πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ). Αυτό προβλέπεται στο σχετικό άρθρο 102 του νομοσχεδίου «Αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης, του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων…», το οποίο ψηφίστηκε την περασμένη Τρίτη από τη Βουλή.

Βασική αλλαγή είναι η υποχρέωση των φορέων του Δημοσίου να τηρούν στο ΣΔΑΔ τα στοιχεία για τη μέτρηση του χρόνου εργασίας. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη ωρομετρικό σύστημα, προβλέπεται η διαλειτουργικότητά του με το ΣΔΑΔ, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Ευθύνες και δηλώσεις

Την ευθύνη για την ορθή τήρηση του ωραρίου εργασίας φέρουν οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και για την ακρίβεια των καταχωρήσεων του προσωπικού που εποπτεύουν.

Η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι το υπουργείο υλοποιεί μια ολιστική μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια διοίκηση. Η μεταρρύθμιση αυτή εστιάζει στη διαρκή εκπαίδευση, στην αναβάθμιση του ρόλου και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων των στελεχών της. Πρόσθεσε πως αυτή η νέα προσέγγιση, που αποβλέπει στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, οδηγεί στον πλήρη εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του δημοσίου, με στόχο ένα δημόσιο αποδοτικό, αποτελεσματικό, με ίσες ευκαιρίες και κανόνες για όλους.

Περιορισμοί στη χρήση των δεδομένων

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πρόβλεψη ότι τα δεδομένα της ψηφιακής κάρτας δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για οποιονδήποτε υπηρεσιακό σκοπό. Το σχετικό άρθρο περιορίζει ρητά τη χρήση τους.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την τήρηση του ωραρίου, τον υπολογισμό αποδοχών και αποζημιώσεων υπερωριακής απασχόλησης, τη στατιστική επεξεργασία και τον έλεγχο νομιμότητας από τα αρμόδια όργανα. Παράλληλα, απαγορεύεται η χρήση τους για άλλους σκοπούς.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr