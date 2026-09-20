Την τελευταία του πνοή άφησε την Κυριακή (20/9) ο 17χρονος μαθητής από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή στο προαύλιο του σχολείου του. Ο νεαρός νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου οι γιατροί έδιναν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο μαθητής κατέληξε.

Το περιστατικό στο σχολείο

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Παρασκευής (18/9), όταν ο 17χρονος κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου του, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Το προσωπικό του σχολείου αντέδρασε άμεσα, ενημερώνοντας χωρίς καθυστέρηση το ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, κλήθηκε και ο ιδιώτης γιατρός του Πευκοχωρίου, Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος του KIDS SAVE LIVES, για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Οι πρώτες προσπάθειες για την επαναφορά του

Όπως διαπιστώθηκε, ο μαθητής είχε υποστεί ανακοπή. Για την επαναφορά του, χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής και εφαρμόστηκε ΚΑΡΠΑ (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση). Χάρη στις άμεσες ενέργειες, ο 17χρονος ανέκτησε προσωρινά καρδιακό ρυθμό.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του παρέμεινε κρίσιμη, καθώς λίγο αργότερα υπέστη και νέα ανακοπή, επιδεινώνοντας την ήδη σοβαρή κατάσταση.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και η μάχη των γιατρών

Η αναζωογόνηση συνεχίστηκε αδιάκοπα μέσα στο ασθενοφόρο από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τον γιατρό που συνόδευε τον μαθητή. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας για τις πρώτες ενέργειες σταθεροποίησης.

Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου εισήχθη και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου. Εκεί, παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση για περισσότερες από 24 ώρες, με τους γιατρούς να δίνουν σκληρή μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο 17χρονος μαθητής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε την Κυριακή (20/9), βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr