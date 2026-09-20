Στο top5 όλων των εποχών Αναστασάκη και Σταμούλης μετά τον ημιμαραθώνιο της Κοπεγχάγης

Η Μελίσσα Αναστασάκη και ο Γιώργος Σταμούλης πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις στην Κοπεγχάγη, καταφέρνοντας να βελτιώσουν τις προσωπικές τους επιδόσεις στον ημιμαραθώνιο. Οι επιτυχίες τους τούς ανέβασαν σημαντικά στις λίστες με τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών στην Ελλάδα, αφήνοντας το στίγμα τους στον ελληνικό στίβο.

Η εντυπωσιακή επίδοση της Αναστασάκη

Η Μελίσσα Αναστασάκη αγωνίστηκε στο 2ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τρεξίματος σε Δημόσιο Δρόμο, όπου τερμάτισε την κούρσα της σε 1:14:50. Αυτός ο χρόνος αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Με αυτή την επίδοση, η Αναστασάκη ανέβηκε στο Νο3 όλων των εποχών στην Ελλάδα στον Ημιμαραθώνιο γυναικών. Η προσπάθειά της στην πρωτεύουσα της Δανίας επηρεάστηκε από δυνατούς ανέμους, παρά τους οποίους κατάφερε να πετύχει αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη της Ελληνίδας πρωταθλήτριας

Η Αναστασάκη βελτίωσε κατά επτά δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ της, το οποίο ήταν 1:14.57 και είχε σημειωθεί τον Μάρτιο του 2026 στην Αθήνα. Η αθλήτρια της Πίτσας Παρχαρίδου έχει παρουσιάσει μία εντυπωσιακή εξέλιξη στην απόσταση του ημιμαραθωνίου τα τελευταία χρόνια.

Ξεκίνησε να αγωνίζεται στον Ημιμαραθώνιο το 2025 με επίδοση 1:18.11, ενώ στη συνέχεια κατέγραψε χρόνο 1:18.00. Μέσα στο 2026, η Μελίσσα Αναστασάκη κατάφερε να βελτιώσει δύο φορές το ατομικό της ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία.

Οι κορυφαίες επιδόσεις στις γυναίκες

Στην ελληνική λίστα όλων των εποχών στον ημιμαραθώνιο γυναικών, μπροστά από τη Μελίσσα Αναστασάκη βρίσκονται τρεις αθλήτριες με εξαιρετικές επιδόσεις. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αναστασία Μαρινάκου, η οποία σημείωσε το πανελλήνιο ρεκόρ με 1:11:37 τον Φεβρουάριο στην Βαρκελώνη.

Ακολουθεί η Ουρανία Ρεμπούλη με χρόνο 1:11:52 από το 2016, ενώ την τρίτη θέση κατέχει η Μαρία Πολύζου με επίδοση 1:13:11 από το 1998. Η είσοδος της Αναστασάκη στην τρίτη θέση της λίστας αναδεικνύει το μέγεθος της επιτυχίας της.

Η εμφάνιση του Γιώργου Σταμούλη

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Γιώργος Σταμούλης, ο οποίος συμμετείχε στον μαζικό αγώνα που διεξήχθη παράλληλα με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Κοπεγχάγη. Ο Έλληνας δρομέας ολοκλήρωσε τον ημιμαραθώνιο σε 1:04:50.

Ο Σταμούλης είχε περάσει τα πρώτα 10 χιλιόμετρα της διαδρομής σε 30.41. Με αυτή την επίδοση, ανέβηκε στο Νο4 της ελληνικής λίστας όλων των εποχών στους άνδρες, ισοφαρίζοντας έναν ιστορικό χρόνο.

Οι κορυφαίοι Έλληνες δρομείς

Ο χρόνος του Γιώργου Σταμούλη, 1:04.50, είναι ίδιος με την επίδοση που είχε σημειώσει ο Γιώργος Καραγιάννης το 1992 στην Όστια. Στις τρεις πρώτες θέσεις της ελληνικής λίστας όλων των εποχών στους άνδρες βρίσκονται ο Σπύρος Ανδριόπουλος με 1:03.04, ο Μάρκος Γκούρλιας με 1:04.42 και ο Νίκος Πολιάς με 1:04.44.

Παγκόσμια ρεκόρ στην Κοπεγχάγη

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η διοργάνωση στην Κοπεγχάγη επεφύλασσε σημαντικά γεγονότα. Η Κενιάτισσα Άγκνες Νγκέτιτς κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο στον ημιμαραθώνιο γυναικών με 1:05:15, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Η πρωταθλήτρια κόσμου στο ανώμαλο έδαφος αποσπάστηκε από τις αντιπάλους της στα πρώτα χιλιόμετρα και πραγματοποίησε μία μοναχική κούρσα μέχρι τον τερματισμό.

Στους άνδρες, ο Αντρέας Άλμγκρεν επικράτησε με εντυπωσιακό σπριντ στα τελευταία μέτρα. Ο Σουηδός τερμάτισε σε 58.06, καταρρίπτοντας το ρεκόρ Ευρώπης, ολοκληρώνοντας έτσι μία διοργάνωση γεμάτη υψηλές επιδόσεις και διακρίσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko