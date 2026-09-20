Απόπειρα παράνομου beach party στην Πολύαιγο με άδεια του υπουργείου Ναυτιλίας

Μια απόπειρα διοργάνωσης παράνομου και αυθαίρετου beach party στην προστατευόμενη νησίδα της Πολυαίγου, απέναντι από την Κίμωλο, ματαιώθηκε στο «παρά πέντε» μετά από παρέμβαση των αρχών. Στην ακατοίκητη αυτή νησίδα, η οποία θωρακίζεται τόσο από την περιβαλλοντική νομοθεσία (Natura 2000) όσο και από την αρχαιολογική, μεταφέρθηκαν τόννοι εξοπλισμού, ενώ το Υπουργείο Ναυτιλίας είχε δώσει επίσημη άδεια για τη μεταφορά αυτή.

Η απόπειρα διοργάνωσης στην προστατευόμενη Πολύαιγο

Το σκηνικό που επιχειρήθηκε να στηθεί το βράδυ του Σαββάτου στην παραλία Κάτω Μερσίνι της Πολυαίγου, μιας νησίδας που αποτελεί προστατευόμενο βιότοπο, ήταν ιδιαίτερα προκλητικό. Μεταφέρθηκαν στην περιοχή ηχοσυστήματα, τέντες, τραπεζοκαθίσματα και γεννήτριες, δημιουργώντας ένα «εργοτάξιο διασκέδασης» πάνω στην άμμο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως γνωστός εφοπλιστής ήταν ο διοργανωτής της εκδήλωσης, η οποία προοριζόταν για τα γενέθλιά του.

Η Πολύαιγος είναι ένα νησί με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία, καθώς ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και προστατεύεται από την αρχαιολογική νομοθεσία. Στην καρδιά του βιότοπου ζει ένα είδος απειλούμενο με εξαφάνιση, γεγονός που καθιστά την απόπειρα αυτή ακόμα πιο σοβαρή.

Το σκηνικό στην παραλία Κάτω Μερσίνι

Όταν το μεικτό κλιμάκιο των αρχών πάτησε το πόδι του στην απομονωμένη παραλία Κάτω Μερσίνι, βρέθηκε μπροστά σε ένα απίστευτο σκηνικό. Είχε στηθεί ολόκληρο εργοτάξιο διασκέδασης με ηχοσυστήματα επαγγελματικών προδιαγραφών, έπιπλα και ακόμα και πλωτή προβλήτα για τους «εκλεκτούς» προσκεκλημένους. Η απόβαση αυτή περιγράφεται ως μια καλά οργανωμένη, «βιομηχανικού» τύπου ενέργεια, μακριά από μια αυθόρμητη μάζωξη.

Επιπλέον, ένα «εξειδικευμένο» συνεργείο πραγματοποίησε ψεκασμό με χημικά μέσα σε έναν προστατευόμενο υγρότοπο. Ο ψεκασμός αυτός, με μια εντελώς άγνωστη χημική ουσία, είχε ως σκοπό να μην ενοχληθούν οι VIP καλεσμένοι της παράνομης φιέστας από τα κουνούπια της άγριας φύσης.

Η παρέμβαση των αρχών και η ματαίωση

Η εκδήλωση τελικά ματαιώθηκε στο «παρά πέντε» μετά την όψιμη παρέμβαση των αρχών. Συγκεκριμένα, το Λιμενικό, η Αστυνομία και η Αρχαιολογική Υπηρεσία κινητοποιήθηκαν για να σταματήσουν το παράνομο πάρτι. Η παρέμβαση αυτή πραγματοποιήθηκε «με τα χίλια ζόρια», υποδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι αρχές.

Η πρώτη καταγγελία έφτασε στα χέρια των Αρχών το απόγευμα της Παρασκευής. Παρά την αρχική επίσκεψη του κλιμακίου την Παρασκευή, οι διοργανωτές δεν πτοήθηκαν και συνέχισαν απτόητοι να μεταφέρουν εξοπλισμό στο νησί από τις 6:30 το πρωί του Σαββάτου, σαν να μην συνέβαινε τίποτα.

Το χρονικό της «βιομηχανικής» απόβασης

Το χρονικό της προκλητικής αυθαιρεσίας στην Πολύαιγο αναδεικνύει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Η πρώτη καταγγελία για την παράνομη διοργάνωση έφτασε στις αρχές το απόγευμα της Παρασκευής. Αμέσως μετά, ένα μεικτό κλιμάκιο αποτελούμενο από στελέχη του Λιμενικού, της Αστυνομίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων μετέβη στην απομονωμένη παραλία Κάτω Μερσίνι.

Παρά την παρουσία των αρχών και την καταγραφή του «εργοταξίου διασκέδασης», οι διοργανωτές συνέχισαν τις προετοιμασίες. Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, συγκεκριμένα από τις 6:30, η μεταφορά εξοπλισμού στο νησί συνεχίστηκε απρόσκοπτα, δείχνοντας μια αδιαφορία για την παρέμβαση των αρχών.

Η επίσημη άδεια του υπουργείου Ναυτιλίας

Ο λόγος που οι διοργανωτές συνέχισαν τις ενέργειές τους παρά την αρχική επίσκεψη των αρχών φέρεται να ήταν η επίσημη άδεια που είχαν λάβει. Το Υπουργείο Ναυτιλίας είχε δώσει άδεια για να εκτελέσει τέσσερα δρομολόγια ένα φέρι μπόουτ, γνωστό ως «παντόφλα», το οποίο κανονικά εξυπηρετεί τη γραμμή Κίμωλο-Μήλο.

Αυτή η άδεια επέτρεψε τη μεταφορά της «παράνομης πραμάτειας» των διοργανωτών στην προστατευόμενη Πολύαιγο, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και το πώς επετράπη η δημιουργία μιας τέτοιας ιδιωτικής πίστας πάνω στην άμμο ενός προστατευόμενου νησιού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis