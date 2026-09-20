Davis Cup: Ήττα στο διπλό για την Ελλάδα και προβάδισμα για τη Σλοβακία

Οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς ηττήθηκαν από τους Λούκας Λόκορνι και Μίλος Κάρολ στο διπλό του Davis Cup, με αποτέλεσμα η Σλοβακία να πάρει προβάδισμα 2-1 στις νίκες στο tie που φιλοξενείται στο Κόζιτσε. Η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να επικρατήσει, χάνοντας με 2-0 σετ, και πλέον βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς απαιτείται ολική ανατροπή για την πρόκριση στα Qualifiers του 2027.

Η εξέλιξη του αγώνα στο Κόζιτσε

Ο αγώνας του διπλού, στο πλαίσιο του World Group I του Davis Cup, βρήκε αντιμέτωπους τους αδελφούς Στέφανο και Πέτρο Τσιτσιπά με τους Σλοβάκους Λούκας Λόκορνι και Μίλος Κάρολ. Ο Πέτρος Τσιτσιπάς συμμετείχε στον αγώνα, αντικαθιστώντας τον Στέφανο Σακελλαρίδη, σε μια κίνηση τακτικής από την ελληνική πλευρά.

Παρόλα αυτά, το ελληνικό δίδυμο δεν μπόρεσε να φτάσει στη νίκη, γνωρίζοντας την ήττα με 7-6(3), 6-3. Το αποτέλεσμα αυτό έδωσε στη Σλοβακία το προβάδισμα με 2-1 στις νίκες, θέτοντας την Ελλάδα μπροστά στην πρόκληση να ανατρέψει το σκορ για να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το πρώτο σετ και το θρίλερ του tie-break

Στο πρώτο σετ, τα αδέλφια Τσιτσιπά ξεκίνησαν παίρνοντας την πρωτοπορία με 1-0 και στη συνέχεια με 2-1. Ωστόσο, οι Κάρολ και Λόκορνι απάντησαν άμεσα, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και 2-2 με love game. Η ελληνική ομάδα διατήρησε το προβάδισμα με 3-2, αλλά οι Σλοβάκοι απάντησαν εκ νέου με ένα αλάνθαστο game, φέρνοντας το σκορ στο 3-3.

Το σετ κύλησε σε ένα παρόμοιο μοτίβο, με τους Σλοβάκους να ισοφαρίζουν σε 4-4, έχοντας χάσει μόλις έναν πόντο στα service game τους, και το σκορ να φτάνει στο 5-5. Με τον Πέτρο Τσιτσιπά να σερβίρει στο 11ο game, η Ελλάδα, μετά το 40-40, βρήκε τις λύσεις και κατέκτησε το game για το 6-5. Το σετ οδηγήθηκε στο tie-break, όπου η ομάδα της Σλοβακίας ξέφυγε με 3-0 και 5-1. Η ελληνική ομάδα μείωσε σε 5-4, όμως οι Κάρολ και Λόκορνι πήραν το σετ με 7-6(4).

Η επικράτηση της Σλοβακίας στο δεύτερο σετ

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με την ομάδα της Σλοβακίας να φτάνει πρώτη σε break στο 2ο game, αποκτώντας προβάδισμα 2-0. Η αντίδραση της ελληνικής ομάδας ήταν άμεση, με τα αδέλφια Τσιτσιπά να εκμεταλλεύονται το πρώτο δικό τους break point, μειώνοντας σε 2-1. Στη συνέχεια, με love game, κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2.

Ωστόσο, οι Κάρολ και Λόκορνι πέτυχαν ένα νέο, καθοριστικό break στο 6ο game, παίρνοντας ξανά προβάδισμα με 4-2. Κατόπιν, ξέφυγαν με 5-2 και έκλεισαν το σετ με 6-3, εξασφαλίζοντας τη νίκη στο διπλό και το προβάδισμα για τη Σλοβακία στο συνολικό tie.

Η συνέχεια του Davis Cup και οι επόμενες αναμετρήσεις

Μετά την ήττα στο διπλό και το προβάδισμα 2-1 της Σλοβακίας, η Ελλάδα καλείται πλέον να κάνει την ολική ανατροπή για να πάρει την πρόκριση στα Qualifiers του 2027. Η συνέχεια του tie περιλαμβάνει κρίσιμες αναμετρήσεις στο μονό.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πρέπει να νικήσει τον Άλεξ Μόλτσαν. Εάν ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατήσει, τότε όλα θα κριθούν στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί ανάμεσα στον Στέφανο Σακελλαρίδη και τον Νόρμπερτ Γκόμπος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta