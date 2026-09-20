Η σύλληψη δύο ανδρών για εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία στην Αμαλιάδα

Δύο άνδρες συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα στην Αμαλιάδα, κατηγορούμενοι για εμπρηστική επίθεση σε είσοδο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν έκρηξη και στη συνέχεια φωτιά, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο μηχανισμό. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, λίγο μετά το συμβάν.

Η εμπρηστική επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας

Η επίθεση σημειώθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας στην Αμαλιάδα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να τοποθέτησαν έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό – εμπρηστικό μηχανισμό στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτή η ενέργεια είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την πρόκληση μιας ισχυρής έκρηξης, η οποία στη συνέχεια οδήγησε στο ξέσπασμα φωτιάς στην είσοδο του κτιρίου.

Μαρτυρίες περιοίκων και άμεση αντίδραση της αστυνομίας

Μετά το συμβάν, αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο της επίθεσης στην Αμαλιάδα. Εκεί, ενημερώθηκαν από περιοίκους, οι οποίοι παρείχαν σημαντικές πληροφορίες για τους δράστες. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι ανέφεραν ότι είδαν ένα άτομο να απομακρύνεται βιαστικά από την πολυκατοικία αμέσως μετά την έκρηξη. Το άτομο αυτό περιγράφηκε ότι φορούσε σκούρα αμφίεση και κράνος, στοιχεία που βοήθησαν τις αρχές στην αναζήτησή του.

Η καταδίωξη και η σύλληψη των δύο ανδρών

Βασιζόμενοι στις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους να διαφεύγουν με ένα αυτοκίνητο. Ο οδηγός του οχήματος, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του περιπολικού, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα σε μια προσπάθεια να αποφύγει τον επικείμενο έλεγχο από τις αρχές. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο των φερόμενων δραστών. Αμέσως μετά την ακινητοποίηση, προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών, ολοκληρώνοντας έτσι την επιχείρηση εντοπισμού τους.

Τα ευρήματα και οι κατηγορίες

Μετά τη σύλληψη, διενεργήθηκε ενδελεχής έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος με το οποίο διέφευγαν οι κατηγορούμενοι. Εντός του αυτοκινήτου, οι αρχές εντόπισαν και περισυνέλεξαν διάφορα αντικείμενα που θεωρούνται κρίσιμα για την υπόθεση. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονταν ένα κράνος, μία κουκούλα τύπου full face, ένας αναπτήρας, γάντια μιας χρήσης, καθώς και τα ρούχα που φέρεται να χρησιμοποίησε ο ένας εκ των κατηγορουμένων για να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Παράλληλα, στον τόπο όπου σημειώθηκε η έκρηξη και ο εμπρησμός, περισυνελέγησαν υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι, τα οποία έφεραν ίχνη καύσης. Επίσης, βρέθηκαν και υπολείμματα κροτίδας, ενισχύοντας τα στοιχεία σχετικά με τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες. Οι κατηγορίες αφορούν έκρηξη, εμπρησμό, κατασκευή εκρηκτικών υλών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι δύο άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Με πληροφορίες από: Topontiki